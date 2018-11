Torna l' appuntamento con REF Kids + Family

RiTorna anche stasera l'appuntamento con The Legend of Zelda : Breath of the Wild : anche stasera Ritorna l'appuntamento con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e avremo modo di proseguire la nostra avventura tra le lande del regno di Hyrule che ci porterà ad affrontare una volta per tutte il malvagio Ganon.The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato lanciato il 3 marzo dell'anno scorso per Nintendo Switch e Wii U, raggiungendo subito la vetta delle classifiche per i giochi più venduti e con la media recensioni più ...