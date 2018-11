Tirocini retribuiti presso l' Anac per laureati in materie giuridiche ed economiche

Blastingnews

(Di domenica 18 novembre 2018) L', Autorità nazionale Anticorruzione ha erogato un bando funzionale a reclutare quattro candidati per lo svolgimento di uno extracurricularei propri uffici. L'Autorità in questione si occupa di prevenire la corruzione nelle attività della pubblica amministrazione e delle società partecipate. L', inoltre, si impegna a garantire la correttezza dei contratti pubblici e degli incarichi sotto il profilo della corruzione, esercitando un'azione di controllo su tutte quelle attività in cui potrebbero sorgere fenomeni corruttivi, al fine di garantire i migliori risultati sia per i cittadini che per le imprese....