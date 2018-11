Tim | ok comitato nomine a Gubitosi ad

Tim : comitato Nomine propone a cda Gubitosi come nuovo ad : Il comitato Nomine e remunerazione di Tim - come da pronostico della vigilia dopo la fumata bianca tra i consiglieri indipendenti eletti nella lista presentata da Elliott all'assemblea dello scorso 4 ...

Tim : oggi il cda. Comitato propone Gubitosi come a.d. e d.g. : Il voto per la nomina avverrà nel consiglio di amministrazione previsto attorno alle 17.30. Di Maio: 'impegnati a creare un player unico della connettività, ma è operazione di mercato. Quindi non ...

Tim - comitato nomine propone Gubitosi Ad : 11.48 Via libera alla nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim dal comitato nomine e retribuzioni della società. Il comitato,presieduto da Alfredo Altavilla e del quale fanno parte Rocco Sabelli, Paola Bonomo, Giuseppina Capaldo e Michele Valensise ha proposto il nome di Gubitosi al CdA che si riunirà alle 17.30.

Tim - riunione comitato nomine in corso ma scelta CEO spetta a CdA : Riflettori puntati ancora sulla TIM , dopo il ribaltone al vertice che ha visto sfiduciare l'AD Amos Genish ed avviare la ricerca di un successore . In risposta alle indiscrezioni di stampa che vedono ...

Maltempo Sicilia - il comitato vitTime : Casteldaccia come Rigopiano : “E’ una strage annunciata, esattamente come quella di Rigopiano. Anche in Sicilia, come in Abruzzo, tutti sapevano e nessuno è intervenuto”. Lo ha detto Gianluca Tanda, del comitato vittime di Rigopiano, oggi pomeriggio a Pescara, al termine dell’incontro in Procura con i magistrati titolari dell’inchiesta sul disastro del resort travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. “Nulla è cambiato da quasi tre anni ...

Tap - Conte ai pugliesi : "Si deve fare - non sono emerse illegitTimità" | Il comitato per il No : "Dopo le promesse gli eletti M5s si dimettano" : Costa: "La Commissione ha ritenuto ottemperate le prescrizioni". Salvini: "Avanti con i lavori". La rabbia dei No Tap: "Presi in giro, portavoce locali del M5s si dimettano". Conte: "Sosterremo le comunità locali"