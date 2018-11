Tim | oggi il cda | Gubitosi verso la nomina ad amministratore delegato

MotoGP - Pagelle GP Valencia 2018 : Dovizioso “mago della pioggia” - Rins otTimo - Rossi spreca - Marquez - Vinales e Petrucci a terra - Lorenzo sparisce : Si è ufficialmente conclusa la stagione 2018 della MotoGP con il Gran Premio di Valencia e lo ha fatto con una delle gare più avvincenti e spettacolari dell’anno. La pioggia, fortissima in alcuni momenti, come sempre regala colpi di scena a ripetizione e grandi sorprese. Andiamo, dunque, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato con diversi protagonisti che finiscono a terra, ma giustificati, ed altri che hanno saputo domare ...

MotoGp – Iannone cade sotto la pioggia di Valencia : Andrea stramazza a terra anche nell’ulTimo appuntamento di stagione [VIDEO] : Andrea Iannone cade sulla pista bagnata di Valencia in occasione dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp: il video dell’incidente Prima che la bandiera rossa fosse stata sventolata a Valencia, tante sono state le cadute in occasione dell’ultimo Gran Premio di stagione. Dopo Morbidelli, Petrucci, Marquez e Vinales è toccato anche a Andrea Iannone. Il pilota italiano della Suzuki, dopo il quinto tempo che ...

Tim : oggi il cda. Comitato propone Gubitosi come a.d. e d.g. : Il voto per la nomina avverrà nel consiglio di amministrazione previsto attorno alle 17.30. Di Maio: 'impegnati a creare un player unico della connettività, ma è operazione di mercato. Quindi non ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 18 novembre 2018 (ulTimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Lievi scosse nel Tirreno e nello Ionio, Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Prima parte di giornata decisamente tranquilla nel sottosuolo...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni - oggi 17 novembre 2018 : per il Cancro buon periodo per i senTimenti - IlSussidiario.net : OROSCOPO oggi, 17 novembre, di PAOLO Fox: l'Ariete è innamorato e sta vivendo un buon momento. Il Toro vivrà un weekend pieno di grandi emozioni.

Caso Khashoggi - Riad 'assolve' Bin Salman ma la Cia smentisce. A Trump l'ulTima parola : Siamo all'epilogo di una farsa su uno dei più cruenti e sconcertanti omicidi di giornalisti mai perpetrati finora.L'Arabia Saudita ha servito ai suoi partner l'ideale conclusione dell'affaire Jamal Khashoggi, intellettuale di nazionalità saudita ucciso nel Consolato a Istanbul il 2 ottobre. Mentre indiscrezioni dagli Stati Uniti contraddicono la versione di Riad. Per la Cia l'eliminazione del giornalista dissidente sarebbe stata ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 17 novembre 2018 (ulTimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Lievi scosse tra Umbria e Abruzzo, scossa debole nel torinese. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Prima parte di giornata complessivamente...

RDS Academy : parte oggi la nuova edizione su Real Time : Nella giuria del talent troviamo Anna Pettinelli, Matteo Maffucci e Giovanna Vernia, mentre Rossella Brescia sarà ancora una volta la voce narrante della competizione.

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : Garante per la privacy boccia la fattura elettronica - 17 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il Garante per la privacy boccia la fattura elettronica, Sventato un reato grazie al nuovo software , 17 novembre 2018, .

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 16 novembre 2018 (ulTimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Scossa moderata nella notte nel cosentino, lievi episodi al centro Italia. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Moderata scossa di Terremoto in...

A ruba i biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 : dove trovare gli ulTimi posti oggi con la prevendita generale : I biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 sono andati letteralmente a sua con le due prevendite anticipate riservate al Fan Club ufficiale e agli iscritti a My Live Nation. I posti migliori, quelli più vicini al palco, ma anche i primi anelli numerati non sono più disponibili. I Backstreet Boys a Milano nel 2019 terranno un unico concerto al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 15 maggio, unica tappa nella penisola della loro ...