TIM | Gubitosi verso il doppio incarico AD e DG

TIM - Gubitosi verso il doppio incarico : Il comitato nomine di Telecom Italia si è riunito questa mattina ed ha designato Luigi Gubitosi quale nuovo amministratore delegato e direttore generale del gruppo. Il commissario straordinario di ...

TIM - attesa la nomina di Gubitosi. Salvini : “Io preferisco il controllo pubblico” : Il Cda di Tim si riunisce per certificare il nuovo incarico di Luigi Gubitosi destinato a diventare amministratore delegato e direttore generale. La sua nomina passa a maggioranza nel comitato nomine del gruppo telefonico. Contro la proposta, che dovrà essere poi esaminata dal Cda nel pomeriggio, si sarebbero schierati, a quanto si apprende da fon...

TIM - il giorno di Gubitosi. Vivendi contro la nomina : Rep Telecom: da Prodi a Beppe Grillo, vent'anni inconcludenti. Torna il piano Rovati di SERGIO RIZZO

TIM : Gubitosi unico candidato - anche come direttore generale : Contro la proposta, che dovrà essere esaminata dal cda nel pomeriggio, i due rappresentanti del gruppo francese Vivendi. Cda alle 17,30 - Contro la proposta, che dovrà essere esaminata dal cda nel ...

TIM - il comitato nomine : 3 a 2 per Gubitosi ad e direttore generale : Rinuncia di Altavilla in una lettera a Conti. Oggi alle 17,30 il cda con il voto del board: il manager è sostenuto da tutti gli amministratori della lista Elliott, non da Vivendi. Sarebbe la prima volta che, nella pur tormentata storia di Telecom, il ceo sarà nominato senza l’unanimità del consiglio...

TIM - ok comitato nomine a Gubitosi ad : Via libera alla nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim dal comitato nomine della società di Tlc. Il comitato presieduto da Alfredo Altavilla e del quale fanno parte Rocco Sabelli, ...

TIM : comitato Nomine propone a cda Gubitosi come nuovo ad : Il comitato Nomine e remunerazione di Tim - come da pronostico della vigilia dopo la fumata bianca tra i consiglieri indipendenti eletti nella lista presentata da Elliott all'assemblea dello scorso 4 ...

TIM : oggi il cda. Comitato propone Gubitosi come a.d. e d.g. : Il voto per la nomina avverrà nel consiglio di amministrazione previsto attorno alle 17.30. Di Maio: 'impegnati a creare un player unico della connettività, ma è operazione di mercato. Quindi non ...

TIM - via libera ufficiale a Luigi Gubitosi nuovo ad. Il progetto dello scorporo della rete può iniziare : Via libera alla nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim dal comitato nomine della società di Tlc. Il comitato presieduto da Alfredo Altavilla e del quale fanno parte Rocco Sabelli, Paola Bonomo, Giuseppina Capaldo e Michele Valensise si è sentito telefonicamente e -apprende l'Adnkronos- ha indicato al Cda, che si riunirà oggi alle 17,30, il nome dell'attuale commissario di Alitalia per la carica di Ad. Con ...

TIM - comitato nomine propone Gubitosi Ad : 11.48 Via libera alla nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim dal comitato nomine e retribuzioni della società. Il comitato,presieduto da Alfredo Altavilla e del quale fanno parte Rocco Sabelli, Paola Bonomo, Giuseppina Capaldo e Michele Valensise ha proposto il nome di Gubitosi al CdA che si riunirà alle 17.30.

TIM : oggi il cda - Gubitosi verso la carica di a.d. : Di Maio: 'impegnati a creare un player unico della connettività, ma è operazione di mercato. Quindi non interferiamo' -

TIM - Gubitosi favorito per la carica di Amministratore Delegato : Teleborsa, - Luigi Gubitosi in pole position per il ruolo di nuovo Amministratore Delegato di Tim. La maggioranza dei consiglieri indipendenti in quota Elliott pronta a convergere sul nome del manager,...

C'è l'accordo - Gubitosi sarà ad di TIM : A meno di inaspettati capovolgimenti di fronte, sarà Luigi Gubitosi il nuovo amministratore delegato di Tim dopo la sfiducia che martedì scorso ha messo alla porta Amos Genish, manager voluto dal ...

TIM - Gubitosi favorito per la carica di Amministratore Delegato : Luigi Gubitosi in pole position per il ruolo di nuovo Amministratore Delegato di Tim. La maggioranza dei consiglieri indipendenti in quota Elliott pronta a convergere sul nome del manager, commissario ...