Tim | Gubitosi nuovo Ad Salvini | ' Rete? Preferisco che ci sia il controllo pubblico'

Tim - Gubitosi nuovo amministratore delegato. I consiglieri Vivendi si preparano a impugnare la delibera : Il consiglio di Telecom Italia ha nominato Luigi Gubitosi amministratore delegato e direttore generale. Il manager uscirà dal comitato controllo e rischi, essendo diventato consigliere esecutivo, e lascerà l’incarico di commissario in Alitalia. Un problema formale era sorto per il fatto che il manager, da commissario-pubblico ufficiale, aveva firmato la gara di fornitura alla compagnia di bandiera vinta da Tim. Ma i consiglieri ...

Tim : sì a Gubitosi nuovo a.d. e direttore - votano contro i consiglieri Vivendi. Salvini : 'Meglio controllo pubblico' : Il board dell'azienda, con la maggioranza dei consiglieri in quota Elliott, ha ufficialmente dato il via libera al doppio incarico all'ex dirigente Rai -

Luigi Gubitosi è il nuovo Ad di Tim : 20.35 Il CdA di Tim, riunitosi nel pomeriggio ha proceduto alla nomina di Luigi Gubitosi, attuale commissario straordinario di Alitalia, per la carica di Amministratore delegato, dopo il via libera giunto dal Comitato nomine. Già ex direttore generale della Rai ed ex Ad di Wind, Gubitosi prende il posto di Amos Genish sfiduciato martedì scor so a maggioranza del CdA.