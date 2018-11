Tim | Gubitosi nominato amministratore delegato

Gubitosi nuovo ad di Tim. Salvini : “Io preferisco il controllo pubblico” : Il cda di Tim ha nominato Luigi Gubitosi amministratore delegato del gruppo telefonico. Commissario straordinario di Alitalia, ex dg della Rai ed ex ad di Wind, Gubitosi prende il posto di Amos Genish, sfiduciato martedì scorso a maggioranza del cda....

Luigi Gubitosi è il nuovo Ad di Tim : 20.35 Il CdA di Tim, riunitosi nel pomeriggio ha proceduto alla nomina di Luigi Gubitosi, attuale commissario straordinario di Alitalia, per la carica di Amministratore delegato, dopo il via libera giunto dal Comitato nomine. Già ex direttore generale della Rai ed ex Ad di Wind, Gubitosi prende il posto di Amos Genish sfiduciato martedì scor so a maggioranza del CdA.

Banda ultralarga - Gubitosi nuovo ad di Tim mentre il governo scende in campo per la rete unica con Open fiber : Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim. La nomina è stata ufficializzata dal consiglio di amministrazione convocato domenica pomeriggio per scegliere prima della riapertura dei mercati il nuovo capo azienda, a cinque giorni dalla defenestrazione del predecessore Amos Genish in rotta con il fondo Elliott. L’ex numero uno di Wind e direttore generale della Rai, dal maggio 2017 commissario straordinario di Alitalia, è dunque ...

Tim - attesa la nomina di Gubitosi. Salvini : “Io preferisco il controllo pubblico” : Il Cda di Tim si riunisce per certificare il nuovo incarico di Luigi Gubitosi destinato a diventare amministratore delegato e direttore generale. La sua nomina passa a maggioranza nel comitato nomine del gruppo telefonico. Contro la proposta, che dovrà essere poi esaminata dal Cda nel pomeriggio, si sarebbero schierati, a quanto si apprende da fon...

