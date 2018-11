Tim | attesa la nomina di Gubitosi Salvini | “Io preferisco il controllo pubblico” 

Tim - Gubitosi verso la carica di amministratore delegato. Attesa per il cda : Altavilla medita il passo indietro per non spaccare il fronte dei consiglieri Elliott. Per De Puyfontaine è «follia» separare la rete, Tim a rischio smantellamento...

Il Governo apre a integrazione rete Tim/Open Fiber. Attesa per CdA su nomina CEO : Il Governo apre la strada alla possibile integrazione della rete in fibra di TIM e Open Fiber , mentre il mercato distratto sì interroga sulla nomina del nuovo AD che si conoscerà domenica 18 novembre ...

Caos Brexit - attesa ulteriore volalitilità nelle prossime setTimane su asset Uk - analisti - : Caos Brexit sui mercati dopo le dimissioni di alcuni esponenti del Governo britannico. In particolare aumentano i timori che l'accordo che la premier Theresa May ha chiuso con l'UE non passi la prova ...

Piazza Affari fiduciosa in attesa della risposta dell'Italia all'UE - deboli i titoli oil. Tim chiude a +1 - 43% : Martedì tonico per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,9% a 19.226 punti. attesa per la risposta del governo alla lettera della Commissione Europea. Il ministro dell'Economia ,Giovanni Tria, potrebbe aggiustare il tiro sulla crescita programmatica, rivedendo al ribasso le stime sul Pil del 2019 e avvicinandosi dunque alle posizioni dell'Ue. Fermo restando il ...

Ancora attesa per l’aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 Tim : di chi è la colpa : Ci risiamo Ancora una volta: l'aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 è stato nuovamente rimandato dall'operatore mobile. Avevamo pubblicato, speranzosi, gli ultimi feedback del vettore che in ottobre avrebbe dovuto proprio rilasciare un adeguamento software per il device, a corto di firmware oramai da tempo immemore. Il mese scorso è terminato e per dire la verità è cominciato già da un po' quello corrente ed ecco l'ultimissima parola dell'operatore ...

Giornata interlocutoria in attesa degli eventi della setTimana : Poco da dire: il settore servizi, oltre l'80% dell'economia US, resta super robusto. Non che si tratti di una sorpresa. Infatti Wall Street e Dollaro non hanno mostrato reazioni percettibili e il ...

Borse incerte in attesa del voto Usa. SetTimana cruciale per la Manovra - spread stabile : MILANO - Giornata incerta per le Borse europee, che chiudono in recupero ma senza dare una sferzata netta all'orientamento di debolezza. Milano termina gli scambi in calo dello 0,56%. Contrastate le ...

Borse in rosso in attesa del voto Usa. SetTimana cruciale per la Manovra - spread sopra 290 : MILANO - Ore 9.30. Partenza debole per le Borse europee: Milano è la peggior e cede lo 0,42%, Londra arretra dello 0,14% e Parigi dello 0,06%, mentre Francoforte si mantiene appena sopra la parità. Un ...

House of Cards - grande attesa per la sesta e ulTima stagione del famoso thriller politico : È un dato di fatto che House of Cards è la serie che ha cambiato il modo di raccontare la politica in tv. Pioniera di un genere, è stata anche la prima produzione seriale realizzata dal colosso di Netflix. Ed ora dopo 6 lunghi anni e innumerevoli giochi di potere, House of Cards saluta il suo pubblico fedele. Domani, 2 Novembre, arriva il capitolo finale della show, il primo senza Kevin Spacey. In Italia non sarà su Netflix ma su Sky. Gli 8 ...

Riforma pensioni e Quota 100/ Tre mesi in più di attesa per i lavoratori pubblici (ulTime notizie) : La Quota 100 prevista nella Riforma delle pensioni che entrerà nella Manovra 2019 potrebbe comportare l’obbligo di preavviso di tre mesi per i dipendenti pubblici(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:24:00 GMT)

Tap - Di Maio : “Presto valutazione finale”/ UlTime notizie - leader M5s : “attesa giudizio Ministro Ambiente” : Tap, Luigi Di Maio: "presto una valutazione finale". Le Ultime notizie, leader M5s: "attendiamo il giudizio del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa". Novità e polemiche(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:16:00 GMT)

CASAPOUND - SFRATTO RINVIATO : “SARÀ BAGNO DI SANGUE”/ UlTime notizie : attesa informativa Guardia di Finanza : CASAPOUND, sgombero: minacce alla Finanza “SARÀ BAGNO di SANGUE”. Indaga la procura di Roma, ma Cpi smentisce tutto parlando di "Ricostruzioni fantasiose"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:28:00 GMT)

MANOVRA 2019 E RIFORMA PENSIONI/ L’attesa per la piattaforma unitaria dei sindacati (ulTime notizie) : La MANOVRA 2019 contiene anche la RIFORMA delle PENSIONI basata su Quota 100. Oggi si attende la piattaforma unitaria sindacale che tratterà anche questo argomento(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 05:44:00 GMT)

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : ulTima giornata. Rosario Ruggiero in semifinale nel karate - medaglia sicura! Attesa per Martina La Piana - in finale per l’oro nella boxe! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (giovedì 18 ottobre), ultima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Fari puntati sulla nostra Martina La Piana che si giocherà l’oro nel pugilato, categoria 51 kg, andando a rimpinguare un tesoretto di medaglie non indifferente della nostra spedizione a questi Giochi. Da osservare con attenzione inoltre quanto saprà fare Rosario Ruggiero nel ...