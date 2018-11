Terribile incidente a Macao in Formula 3 per la pilota minorenne tedesca Sofia Floersch

Formula 3 - la fotosequenza del Terribile incidente di Sophia Floersch : dallo schianto ai soccorsi. FOTO : I terrbibili attimi dell'incidente a Macau che hanno coinvolto la giovane pilota tedesca ma anche anche un altro driver, un FOTOgrafo e due commissari. Un volo di almeno cinque metri verso una ...

Formula 3 - incidente Terribile per Sophia Floersch che prende il volo : Momenti di vero terrore a Macao nel corso della gara valida per la Coppa del Mondo di Formula 3. Nei pressi della curva Lisboa, l'auto di Sophia Floersch, è arrivata troppo velocemente e ha preso ...

Formula 3 - Terribile incidente per la pilota tedesca Sophia Floersch : fratture spinali : incidente terribile durante il GP di Formula 3 a Macao. Vittima la pilota tedesca Sophia Floersch, 17 anni appena. Il bollettino medico ufficiale del S. januario medical Hospital ha diagnosticato alla Floersch una frattura spinale. Nell’incidente sono coinvolte cinque persone: due piloti (la stessa Sophia e il pilota giapponese Sho Tsuboi), due fotografi e un marshal, il commissario di pista. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale e ...

MacauGP - Terribile incidente in Formula 3 : l'auto di Sophia Floersch prende il volo e si schianta Video : incidente terrificante durante il GP di Formula 3 a Macao . La pilota tedesca Sophia Floersch , 17 anni, è stata sbalzata fuori dal circuito dopo il contatto con un'altra auto: al momento non si ...

F3 – Chi è Sophia Floersch? La 17enne tedesca protagonista del Terribile incidente del Gp di Macao [GALLERY] : Dal karting al test di F3: ecco chi è Sophia Floersch, la pilota 17enne protagonista del terribile incidente di oggi al Gp di Macao Momenti terrificanti oggi al Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3: ad undici giri dal termine della corsa un terribile incidente ha coinvolto la vettura di Sophia Floersch, sparata via come un proiettile fuori dalla pista (QUI LO SPAVENTOSO VIDEO). La FIA ha fatto sapere, con un comunicato stampa ufficiale, ...

VIDEO Terribile incidente a Macao - Sophia Floersch contro le reti di protezione! La macchina schizza in area - ci sono dei feriti : Bruttissimo incidente durante il GP di Macao valido per la World Cup della Formula 3, gara a cui sta partecipando anche Mick Schumacher. Sophia Floersch infatti è letteralmente volata con la propria monoposto contro le reti di protezione: la sua monoposto, già in testacoda, ha colpito un’altra vettura, si è impennata ed è schizzata a tre metri d’altezza volando poi contro le reti come un vero e proprio proiettile. La tedesca è ...

VIDEO Terribile incidente a Macao - Sophia Floersch contro le reti di protezioni! La macchina schizza in area : Bruttissimo incidente durante il GP di Macao valido per la World Cup della Formula 3, gara a cui sta partecipando anche Mick Schumacher. Sophia Floersch infatti è letteralmente volata con la propria monoposto contro le reti di protezione: la sua monoposto, già in testacoda, ha colpito un’altra vettura, si è impennata ed è schizzata a tre metri d’altezza volando poi contro le reti come un vero e proprio proiettile. La tedesca è ...

F3 - Incidente shock a Macao : Sophia Floersch come un proiettile - il volo è Terribile! [VIDEO] : Terribile Incidente per Sophia Floersch al Gp di Macao di F3: volo shock e gara interrotta Si sta disputando il Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3. Grande attenzione sul giovane Mick Schumacher, partito oggi sesto dopo una qualifica non troppo soddisfacente. Ad 11 giri dal termine della corsa, però, un Incidente shock ha costretto ...

F3 – Incidente shock a Macao : Sophia Floersch come un proiettile - il volo è Terribile! [VIDEO] : Terribile Incidente per Sophia Floersch al Gp di Macao di F3: volo shock e gara interrotta Si sta disputando il Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3. Grande attenzione sul giovane Mick Schumacher, partito oggi sesto dopo una qualifica non troppo soddisfacente. Ad 11 giri dal termine della corsa, però, un Incidente shock ha costretto alla sospensione della gara. Momenti di incredibile paura per il volo di Sophia Floersch: sparata fuori ...

Terribile incidente : l'auto infilzata dal guardrail : L'incidente è avvenuto a Casalserugo, in provincia di Padova: la donna al volante è stata estratta dall'abitacolo dai vigili...

Michelle Hunziker - il Terribile incidente che le può rovinare la carriera : panico a Scherzi a parte : Tra i vari Scherzi ieri a Scherzi a parte , particolarmente sadico è stato quello di Michelle Hunziker ai danni della figlia Aurora Ramazzotti . Un terribile incidente che avrebbe compromesso per ...

Finali Mondiali Ferrari 2018 : Terribile incidente sul circuito di Monza [VIDEO] : Un brutto incidente tra due Ferrari 488 ha scosso l’atteso evento di chiusura della stagione motoristica della Casa di Maranello Durante le Finali Mondiali Ferrari 2018, l’annuale evento che conclude la stagione sportiva della Casa di Maranello, si è verificato un bruttissimo incidente che ha scatenato il panico tra i presenti. Nel corso della gara del Ferrari Challenge che si stava disputando sul circuito di Monza, due 488 si sono ...

Soccorre una bambina - muore in un Terribile incidente : "Addio Angela - una vita per il prossimo" : incidente a Fraore, Parma: la vittima è Angela Bozzia di 54 anni. L'ambulanza e l'automedica di Borgotaro stavano andando...

Incidente presidente Leicester : il Terribile VIDEO dello schianto : Incidente presidente Leicester – Sono ancora tutti sotto shock per la morte del presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha a causa di un Incidente aereo, schianto pochi secondi dopo il decollo dal King Power Stadium sabato sera. Nuovo clamoroso filmato catturato da una telecamera di sorveglianza che mostra il momento dell’impatto. Inizialmente il velivolo sembra alzarsi normalmente prima di cadere vicino a degli alberi e ...