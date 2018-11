Terremoto Emilia-Romagna | scossa nel Riminese | treni sospesi

Terremoto oggi in Emilia-Romagna - INGV : evento localizzato in “area ad alta pericolosità sismica” : Alle ore 13:48 italiane del 18 novembre 2018, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.2, tra le province di Rimini e Forlì Cesena, a 4 km da Santarcangelo di Romagna (RN), ad una profondità di 43 Km. Nella tabella sottostante sono riportati i comuni più vicini all’epicentro (meno di 10 km). L’evento, riporta l’INGV in una nota, “è stato localizzato in un’area ad alta ...

Terremoto oggi al Nord Italia - paura in Emilia-Romagna e Marche : al momento non si segnalano danni : A seguito dell’evento sismico registrato alle 13.48 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona di Rimini, in Emilia-Romagna, con magnitudo 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro individuato tra i comuni di Santarcangelo di ...

Terremoto di 4.2 a Rimini : gente in strada in Emilia - paura anche a Padova e Ancona : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43 chilometri. L' epicentro del sisma è stato ...

Terremoto di 4.2 a Rimini : gente in strada in Emilia - paura anche a Padova e Ancona : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43...

Terremoto al centro-nord Italia : paura su Marche ed Emilia Romagna - dati INGV ( 18 novembre 2018) : Forte scossa di Terremoto nel mar Adriatico, epicentro a largo dell'Emilia Romagna. paura al centro-nord. Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 18 novembre 2018,...