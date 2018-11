Terremoto di 4 2 a Rimini | gente in strada in Emilia | paura anche a Padova e Ancona

Rimini - scossa di Terremoto di magnitudo 4.2. Epicentro a Santarcangelo di Romagna : Una scossa di terremoto di magnitudine 4.2 è stata avvertiti a Rimini e Provincia alle 13.48. Lo rende noto su Twitter l’Ingv. Non si registrano al momento danni a cose o persone. L’ Epicentro nella zona di Santarcangelo di Romagna L'articolo Rimini , scossa di terremoto di magnitudo 4.2. Epicentro a Santarcangelo di Romagna proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto a Rimini : intensa scossa avvertita da Ravenna ad Ancona - tanta paura in Romagna : paura in Romagna , intensa scossa a Rimini avvertita nettamente. Tremori fino ad Ancona . Una scossa di Terremoto è stata nettamente avvertita sul versante adriatico tra Emilia Romagna e Marche nella...

Terremoto di magnitudo 4.6 al largo di Rimini. «Paura da Padova ad Ancona» : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna, molto vicina alla costa. La prima stima della magnitudo è 4.6, la profondità rilevata è dieci...

Terremoto - scossa 4.6 al largo di Rimini. «Avvertita a Pesaro - San Marino. Paura anche a Cesena e Ancona» : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini è stata avvertita intorno alle 13.50 in Emilia Romagna e Marche, molto vicina alla costa. Per il momento non...