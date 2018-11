Terra dei fuochi | intervista al ministro Grillo | «Venti milioni inutilizzati per lo

Terra dei Fuochi - Grillo : “Non sono stati usati 20 milioni per lo screening contro il cancro” : “Dal punto di vista sanitario abbiamo già finanziato progetti per favorire screening e studi epidemiologici e terapie: 34 i milioni stanziati nel 2016 e 2017. Di questi fondi, la Regione Campania e le Asl ne hanno spesi meno di un terzo. In particolare, per quanto riguarda la prevenzione, ci auguriamo che l’estensione del progetto ‘epi.CA’ possa contribuire a migliorare il monitoraggio della situazione in tutta la ...

Padova - Terra dei Fuochi : “fabbrica” di rifiuti abbandonata da 14 anni. Bonifiche a rilento e la prescrizione salva gli imputati : Più di 50mila tonnellate di rifiuti anche tossici e pericolosi, ammassati da 14 anni in due capannoni fatiscenti, a ridosso delle case e vicino a un canale. Sembra lo scenario di uno degli angoli più degradati della Terra dei Fuochi e invece il sito della ex C&C si trova nella ricca provincia di Padova, tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare. Nei primi anni Duemila è stato il fulcro di un lucroso traffico illecito di ...

Il governo : l’esercito nella Terra dei fuochi : Al terzo giorno di litigi feroci tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul tema degli inceneritori in Campania, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è costretto a tentare una mediazione, ricordando ai suoi due vice che è lui il garante del contratto. Il tentativo, però, è destinato a naufragare. «Gli inceneritori non sono nel contratto», dice s...

Napoli - reportage in volo sulla Terra dei Fuochi tra ecoballe e campi rom : Un territorio senza soluzione di continuità: urbanizzazione selvaggia e una miriade di aziende di stoccaggio di rifiuti. In mezzo campi coltivati a ortofrutta e i famigerati campi rom. Ecco la...

Inceneritori in Campania - Conte : 'Lunedì saremo nella Terra dei fuochi' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia che 'Lunedì prossimo' sarà 'nella Terra dei fuochi' in Campania. Rispondendo alle domande dei cronisti davanti a Palazzo Chigi, il premier ha ...

Rifiuti - Conte : “Inceneritori? Lunedi` in Terra dei fuochi - affronteremo problema in modo organico” : Lo scontro tra Salvini e Di Maio sugli inceneritori? “Lunedì saremo nella Terra dei fuochi, affronteremo il problema in modo organico e ne avrete di nuove”. Così ha tagliato corto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi. In merito al vertice sul decreto fiscale, invece, il premier ha precisato come l’esecutivo “abbia convenuto di introdurre una nuova ...

Corleone - la strada dove abitano i Riina intitolata al giudice Terranova. Ucciso dalla mafia - indagava sul capo dei capi : La strada dove abitano i Riina intitolata a Cesare Terranova, il magistrato Ucciso perché per primo cominciò a indagare sui Corleonesi. E l’asilo nido comunale dedicato a Caterina e Nadia Nencioni, le due bambine morte all’età di nove anni e cinquanta giorni nella strage di Via dei Georgofili a Firenze del 27 maggio 1993. A Corleone si riparte dai messaggi, dai simboli. Che in una terra che vive soprattutto di segnali sono ...

Di Maio - Terra dei fuochi?Guardare storia : "Lotta alla contraffazione, contrasto alle organizzazioni criminali, video-sorveglianza del territorio, bonifiche ed economia circolare. Tutte cose che sono nel contratto e che stiamo affrontando con ...

Di Maio - Terra dei fuochi?Guardare storia : "Lotta alla contraffazione, contrasto alle organizzazioni criminali, video-sorveglianza del territorio, bonifiche ed economia circolare. Tutte cose che sono nel contratto e che stiamo affrontando con ...

Alberobello - Bari - - «Finestre aperte sulle acque sotTerranee» - appuntamento il 17 novembre al Cinema Teatro dei Trulli : Un'occasione speciale per coniugare speleologia e scienza, perché grazie a questo lungimirante progetto, è stato consentito di osservare, sondare, mappare due scrigni protetti da centinaia di metri ...

Ancora una vittima nella Terra dei Fuochi : mamma Angela si spegne dopo una lunga battaglia : Una terribile notizia ha sconvolto, questa mattina, la comunità di Marcianise, dove è morta una casalinga, madre di tre giovani ragazze, dopo una lunga battaglia. Ad uccidere Angela, il male del secolo che non fa sconti a nessuno, soprattutto nel crudele triangolo della morte denominato 'Terra dei Fuochi'. La tremenda notizia La notizia della tragica morte di mamma Angela è giunta appena qualche ora fa e ha fatto rapidamente il giro della sua ...

InghilTerra - Redknapp va all'isola dei famosi : il Southampton si vendica - Van der Vaart lo deride : L'Isola dei famosi: uno show per attori, cantanti, personaggi della tv e… allenatori. Ebbene sì, è successo veramente. Il protagonista? Non uno qualsiasi, ma Harry Redknapp, manager inglese che per ...

Apertura Serale dei resti dello Stadio di Domiziano nei SotTerranei di Piazza Navona -Visita guidata : Fra i teatri il primo in muratura fu quello di Pompeo, inaugurato nel 55 a.C., dove si assisteva a spettacoli così sublimi che le stesse tragedie e commedie, nonostante il passare dei millenni, sono ...

L'Orchestra dei braccianti salva la Terra : 'L'Orchestra dei braccianti rappresenta un altro tassello nella costruzione di una cultura della conoscenza del mondo dei lavoratori agricoli - dichiara Ivana Galli, Segretaria nazionale della Flai ...