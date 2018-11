Temporali e venti di burrasca | l' allerta meteo della Protezione Civile

Allerta Meteo - il fronte freddo irrompe sull’Italia : temperature in picchiata - forti venti di bora e grecale e violenti Temporali al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Allerta Meteo Sicilia : Temporali e venti forti : Una perturbazione atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di Maltempo sull’isola, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle Pelagie. Lo indica un avviso di condizioni Meteorologiche avverse emesso dalla Protezione civile. Dalle prime ore di domani, è la previsione, ci saranno precipitazioni, anche a carattere di rovescio o ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 10 Novembre : forti Temporali e venti intensi in Sicilia - maltempo anche al Nord : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle isole Pelagie. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Ondata di maltempo con Temporali - venti e rischio nubifragi in tutta Italia : Allerta della Protezione civile per un’Ondata di maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l’apice. Previsti forti venti meridionali, temporali che continueranno a scaricare notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni. Allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli...

Allerta meteo su tutta Italia - in arrivo Temporali e venti forti - : Roma, 27 ott., askanews, - Proseguono gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al nord, in ...

Meteo : inizia oggi il peggioramento. Forti Temporali e venti intensi a breve : Al via il peggioramento, lunga fase perturbata per l'Italia. Forti temporali già da oggi. Meteo / Ve ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi e ormai siamo arrivati all'inizio di questa...

Allerta meteo Sicilia : venti fortissimi e mareggiate in arrivo - poi anche Temporali : L'Italia si appresta a vivere una intensa e duratura fase di maltempo, determinata dalla formazione di una vasta area depressionaria di origine nord-atlantica sull'Europa centro-occidentale e il...

Meteo : perturbazione imminente - in arrivo oggi piogge - Temporali e venti forti - Previsioni : perturbazione ormai ad un passo dall'Italia. Soffia la Bora sull'alto Adriatico, A breve anche piogge e temporali. Meteo / Mattinata apparentemente tranquilla quest'oggi su quasi tutta Italia visto...

Roma : Temporali - 90 interventi pompieri : 20.30 Da questa mattina i vigili del fuoco di Roma hanno effettuato circa 90 interventi legati ai temporali caduti sulla Capitale e ad allagamenti di sottopassi con automobisti in difficoltà soccorsi e messi in sicurezza. In via della Giustiniana l'esondazione di un canale ha creato problemi in un resort. Sono intervenuti gli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i sommozzatori che hanno portato in salvo tre persone bloccate in ...

Castellammare - Venti forti e possibili Temporali : la Protezione Civile dirama l'allerta meteo : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - L'ex area Damiano destinata a parcheggio pubblico Trecase - Carabinieri arrestano 34enne ai domiciliari per detenzione di coca a fini spaccio ...

Da domani Temporali - temperature giù e venti forti al Centro Nord : Roma, 30 set., askanews, - Maltempo in arrivo sull'Italia: da domani temporali, temperature in calo e venti forti al Centro-Nord e il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di ...

