Telecom Italia | Gubitosi nuovo ad

BORSA ITALIANA OGGI/ Mediaset a -8 - 1% - Telecom Italia a -3 - 7% - 14 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in territorio negativo. Pesante il calo di Mediaset. Male anche Telecom Italia

Telecom ITALIA/ Di Maio-Elliott - la difficile partita sulla rete dopo il 'siluramento' di Genish - IlSussidiario.net : Amos Genish è stato privato delle deleghe dal cda di TELECOM ITALIA. Il tutto per via della partita, non semplice, sullo scorporo della rete

Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha sfiduciato l’amministratore delegato Amos Genish : L’amministratore delegato di Telecom Italia Amos Genish è stato sfiduciato durante un consiglio di amministrazione straordinario con 10 voti a 5. Le deleghe sono state assegnate ad interim al presidente della società Fulvio Conti. Il nuovo amministratore delegato dovrebbe essere scelto

Telecom - l’azienda italiana potrebbe collassare. Salvate il soldato Tim : Nel ciclo biologico di qualsiasi “Sistema Paese” l’importanza delle Telecomunicazioni è seconda solo a quella dell’energia. È un contesto delicato in cui si intrecciano le esigenze di funzionalità, efficienza, efficacia, continuità operativa, indipendenza, sicurezza e dove gli aspetti occupazionali hanno un peso non trascurabile e una discreta quantità di problematiche storicamente irrisolte. La sicurezza – considerata nella ...

Video : netto rialzo in avvio di seduta per Telecom Italia : netto rialzo in avvio di seduta per Telecom Italia ordinarie e risparmio. Bene anche Cembre, Digital Bros e Mondo Tv. Dollaro molto forte contro euro. Stm spiegata con le onde di Elliott. https://www.youtube.com/watch?v=hD-5A3NlyrU , AM - www.ftaonline.com,

Piazza Affari : accelera Telecom Italia : Grande giornata per la compagnia telefonica , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,26%. Il trend di Telecom mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica ...

In calo l'indice del settore Telecomunicazioni - -3 - 90% - - netto calo registrato da Telecom Italia : Scivola il comparto Telecomunicazioni in Italia , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications chiude a quota 10.872,91 con un ...

Telecom Italia in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la compagnia telefonica , che passa di mano in perdita del 3,50%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore Telecomunicazioni - +1 - 52% - - corre Telecom Italia : Mette il turbo il comparto Telecomunicazioni in Italia che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Telecommunications , che mostra un timido +0,59%, e chiude a quota 279,...

Piazza Affari : in forte denaro Telecom Italia : Ottima performance per la compagnia telefonica , che scambia in rialzo del 2,53%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom più pronunciata ...

L'indice del settore Telecomunicazioni si è mosso verso il basso - -1 - 64% - - performance negativa per Telecom Italia : Andamento depresso per il comparto Telecomunicazioni in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha ...

Telecom Italia - Lone Pine Capital riduce lo short selling : Lone Pine Capital, dal 25 ottobre, ha ridimensionato la posizione ribassista su Telecom Italia dallo 0,58% allo 0,47%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette ...

Borsa Italiana oggi/ Pirelli a +4 - 6% - Telecom Italia a -2 - 6% (25 ottobre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attende le parole di Mario Draghi. Non mancano dei dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:36:00 GMT)

