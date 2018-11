: • Cyber News • #Tajani si ricandita a presidenza Ue - Cyber_Feed : • Cyber News • #Tajani si ricandita a presidenza Ue - TelevideoRai101 : Tajani si ricandita a presidenza Ue -

"Mi ricandiderò per un secondo mandato alladel Parlamento Europeo perché l'Italia, paese fondatore dell' Europa unita e uno dei grandi paesi dell'Unione,non può non essere rappresentata al vertice di una delle istituzioni dell'Ue".Così l'attuale presidente del parlamento Europeo,Antonio, alla Tgr di Rai 3. "L'Europa va riformata, non abolita, ed il senso del mio lavoro è stato e sarà quello di ricostruire il rapporto di fiducia fra i cittadini e le istituzioni dell'Unione", ha precisato.(Di domenica 18 novembre 2018)