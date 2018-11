Tajani attacca l’amministrazione Raggi | “Roma Capitale abbandonata… ecco il buongoverno

blogitalia.news

(Di domenica 18 novembre 2018)critica il Movimento Cinque Stelle per la declassificazione di RomaRoma finisce all’85esimo posto nella classifica di ItaliaOggi sulla qualità della vita (scivolando di 18 posizioni) e la debacle scatena le prevedibili reazioni di chi vede nel sindaco Virginiala prima responsabile del declino della. Duro il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio, che su Twitter scrive: «Romaabbandonata perde 22 posti nella classifica.ildel M5s» A PROPOSITO DI: Dopo la Manovra,vuole fermare il Governo: “Farlo per l’Italia” «Un fallimento certificato, una condanna per tutti i romani. Roma non può permettersi un altro anno come questo, anche i numeri dicono #dimettiti»,il segretario romano del Pd Andrea Casu che aggiunge: «Non ci sono più alibi è finito lo ...