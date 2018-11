Taekwondo | World Poomsae Championship Taipei 2018 | dominio della Corea | nessuna medaglia

oasport

(Di lunedì 19 novembre 2018) Da giovedì 15 ad oggi, domenica 18 novembre, si sono svolti presso l’University ofGymnasium dii Campionati Mondiali di Forme, organizzati dallaFederation. Nell’occasione 1274 atleti per 59 paesi si sono cimentati nelle due discipline in programma: da un lato la tradizionale dimostrazione tecnica delle forme (inno), dall’altro lato la spettacolarità dell’innovativa gara freestyle. Per l’Italia erano presenti soltanto tre atleti. Giovedì 15 novembre, nella prima giornata, Michelangelo Sampognaro è riuscito a superare il primo turno nell’individualeJunior, ma si è fermato ad un soffio dalla fase finale (riservata ai primi otto atleti) chiudendo con il 9° posto. Venerdì 16 novembre l’azzurro è tornato in gara nell’individuale Freestyle non riuscendo però ad accedere alla seconda fase. ...