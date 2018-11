Taekwondo | French Open 2018 | Giuseppe Foti nei -55 kg e Antonio Falco nei -59 kg ottimi

oasport

(Di domenica 18 novembre 2018) Terzo e ultimo giorno di gare presso lo Stadio Pierre de Coubertin di Parigi per ildi. La giornata di oggi era interamente dedicata alle categorie junior con ben 14 azzurri impegnati.nei -55 kg enei -59 kg, entrambi classe 2003. hanno conquistato due eccellenti terzi posti lasciando intravedere ottime prospettive per il futuro. Vediamo nel dettaglio i risultati della giornata, categoria per categoria. Erano tre gli italiani in gara nei -55 kg.è riuscito a raggiungere la semifinale superando al primo turno il francese Djessim Akkar per 29-9 e avendo la meglio nel secondo incontro sullo spagnolo Ruben Vicente Fernandez, con il punteggio di 21-20. Nella sfida per la finale, l’azzurro è stato sconfitto per 15-2 dal norvegese Kristian Storsul Borgen, che nei quarti aveva già eliminato Giulio Della Torre con il ...