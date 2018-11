Svizzera-Belgio 5-2

Nations League : harakiri Belgio - la Svizzera rimonta e vola alla Final Four : La Svizzera è l'ultima squadra qualificata alla Final Four di Nations League . Gli elvetici passano rimontando da 0-2 a 5-2, tripletta di Seferovic , contro il Belgio che si scioglie dopo la doppietta ...

Nations League – Svizzera da urlo! Manita al Belgio e primo posto nel girone : la situazione delle Final Four : La Svizzera ribalta ogni pronostico e rifila 5 gol al Belgio prendendosi il primo posto nel girone: elvetici alle Final Four insieme a Portogallo e Inghilterra In attesa della sfida tra Olanda e Germania, decisiva per completare il lotto delle 4 squadre che si giocheranno le prime Final Four della neonata Nations League, quest’oggi la Svizzera si è presa le luci della ribalta grazie ad uno strepitoso successo. Nel gruppo 2 della prima ...

Nations League - i risultati di oggi : Inghilterra e Svizzera alla Final Four - Croazia e Belgio ko : Va delineandosi il quadro delle qualificate alla Final Four di Nations League 2019 di calcio e le sorprese non sono mancate. Sì perchè le due partite in programma quest’oggi tra Inghilterra e Croazia e tra Svizzera e Belgio hanno riservato diverse emozioni. Partendo dall’incontro di Wembley (gruppo 4), i padroni di casa avevano a disposizione due risultati su tre contro i vice campioni del mondo. Un match molto equilibrato che ha ...

Svizzera-Belgio LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Svizzera , 4-4-1-1, : Sommer; Mbabu, Elvedi, Klose, Rodriguez; Fernandes, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic. CT: Petkovic Belgio , 3-4-3, : Courtois; Alderweireld, ...

Calcio - Nations League 2019 : le partite di oggi. Inghilterra-Croazia sfida da dentro o fuori - la Svizzera accoglie il Belgio per provare il sorpasso : Inizia oggi, domenica 18 novembre, la 6a ed ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2019. È il momento dei primi verdetti per le formazioni impegnate e dei primi bilanci per un torneo che, alla sua prima edizione, ha riservato indubbiamente grandi emozioni e una buona dose di spettacolo. L’incontro più atteso è sicuramente quello tra Inghilterra e Croazia in programma al Wembley Stadium di Londra. La sfida vale moltissimo ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : il Belgio batte la Svizzera - reti inviolate tra Croazia ed Inghilterra : Vanno in archivio altre due gare della Serie A della Nations League di Calcio: nel Girone 2 il Belgio batte per 2-1 la Svizzera issandosi solitario in vetta alla classifica, mentre Croazia ed Inghilterra impattano per 0-0 nel Girone 4 e lasciano così strada praticamente libera alla Spagna. Nel Girone 2 il Belgio batte la Svizzera nella sfida che metteva in palio una grossa fetta della vittoria del raggruppamento con il punteggio di 2-1. Le ...

