Sul 20 continua la cavalcata con Homeland 3 | la stagione più brutta della serie arriva in

Mimmo MasSullo continua ad aiutare i giovani meritevoli. Al 'Pilla' la consegna delle borse di studio : Antonella Spina e Silvia Oriente, ancora alunne del 'Pilla', e Martina Gianfelice, studentessa di 'Economia e Marketing Internazionale' a Modena, sono state coloro alle quali è stato riconosciuto l'...

Trapani - continua il lavoro del tavolo permanente Sul Piano regolatore : continua il percorso già intrapreso, tra gli ordini ed i collegi del tavolo permanente delle Professioni Tecniche e l'Amministrazione Comunale di Trapani. Nei due giorni di confronto del 12 e 13 ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : potrebbe continuare la fuga a due di Brescia e Posillipo. Scontri importanti Sul fondo della classifica : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto si giocherà interamente nella giornata di sabato 17 novembre: in attesa della sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, al momento i campani sono primi a punteggio pieno ed andranno in Toscana per espugnare Firenze e confermarsi. Gioca in casa invece il Brescia, l’altra capolista, che attende il Quinto, matricola che tanto bene sta facendo. La Pro Recco, che spera di rigiocare contro il ...

Storia di Luca - 22enne skyrunner morto Sul Cervino che continua a correre nei cieli : L'8 luglio dello scorso anno Luca non doveva essere su quella parete. Non così in alto, con le scarpette da trial, e senza alcuna attrezzatura. Doveva stare giù all'arrivo della gara Cervino X Trial, insieme al papà. Invece, tagliato il traguardo, non si è fermato, ha deciso di andare più in alto, da solo. Perché Luca guardava verso quella Capanna Carrel dal giorno prima, da quando era arrivato. Come se ...

Milano. La violenza Sulle donne continua a essere un’emergenza sociale : continua ad essere un’emergenza sociale la violenza. Lo confermano i femminicidi e gli incessanti episodi di stalking, violenza fisica e

Il Settore automotive dell'Italia continua Sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi - -2 - 00% - : Rosso per il Settore automotive dell'Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il comparto italiano auto e ricambi ha chiuso la giornata a quota 181.868,09 con ...

NBA - i riSultati della notte : Golden State e Toronto continuano a vincere - si ferma OKC a Dallas : Golden State Warriors-Brooklyn Nets 116-100 Quinn Cook aveva già dimostrato lo scorso anno di poter essere molto utile alla causa Warriors, sostituto pro-tempore dell'infortunato Steph Curry. E non ...

Case di riposo. Sulle quote sanitarie continua il silenzio delle aziende sanitarie

Ryanair e Wizz Air - continua lo scontro Sul sovrapprezzo del bagaglio a mano : Prosegue a suon di denunce e ricorsi la battaglia che vede schierate da una parte le compagnie aeree low cost Ryanair e Wizz Air contro le autorità di garanzia dei consumatori come Codacons e Antitrust. Le contestazioni riguardano la nuova politica sui bagagli delle due compagnie, le quali hanno introdotto un sovrapprezzo per i bagagli a mano che fino al mese scorso erano invece inclusi nella tariffa del biglietto. Contro si era pronunciata ...

Sulla prescrizione il litigio continua. Bonafede smentisce Bongiorno : Proseguono gli strascichi dentro il Governo del compromesso Sulla riforma della prescrizione. L'accordo siglato ieri mattina a Palazzo Chigi prevede che l'emendamento voluto dai 5 Stelle venga approvato insieme al disegno di legge Anticorruzione, ma lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado per tutti i tipi di reato entri in vigore nel 2020. Questo rinvio dovrebbe consentire, nei piani del Governo, di approvare entro la scadenza ...

Meteo - caldo anomalo Sull’Italia (mentre continua a piovere) : Settimana all'insegna dell'instabilità, anche se non tutta la penisola sarà interessata dalle piogge. Intanto, dopo la pesante ondata di maltempo dei giorni scorsi, permane un'area di bassa pressione sul basso Tirreno che, tramite la risalita di venti miti e umidi, contribuisce a mantenere le temperature elevate e ben superiori alla media stagionale.continua a leggere

Continua a piovere Sulla nostra provincia : precipitazioni ancora per alcune ore - tutti i dati - : Continuerà a piovere anche in serata sulla nostra provincia, in questa giornata di allerta 'gialla' per temporali che non ha al momento creato grossi problemi. Una pioggia di intensità intermittente ...

MotoGp – Dovizioso-Lorenzo - il botta e risposta continua! Andrea sincero : “si fa fatica ad arrabbiarsi Sul nulla” : La debacle di domenica in Malesia e la lite con Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso torna a parlare dopo il weekend di gara di Sepang Si sta svolgendo a Milano l’edizione 2018 dell’EICMA, non poteva mancare la Ducati, che, per questa prima giornata ha partecipato con tutto lo staff completo alla rassegna. A Milano infatti sono presenti oggi anche Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, che stasera andrà anche a San Siro ad assistere alla ...

Sulla prescrizione continua il muro contro muro tra Lega e M5s : È muro contro muro tra M5s e Lega Sulla riforma della prescrizione, inserita dai pentastellati nel disegno di legge anticorruzione con un emendamento. La Lega, però, non ci sta e insiste sullo stralcio della norma. Nessuna apertura dai 5 stelle, che di stralcio non vogliono nemmeno sentir parlare. Anzi, rilanciano con un nuovo emendamento, identico per contenuti, che però modifica il titolo stesso del provvedimento, ...