Stop ai video di chi incita al femminicidio sul web | un errore madornale tirare in ballo

Stop ai video che incitano al femminicidio sul web : un errore madornale tirare in ballo la censura : Quei like indicano una pericolosa deriva, ragazzi cresciuti in un mondo virtuale dove tutto è possibile e tollerabile perché dura lo spazio di una clip o di un like. Dove tutto diventa commerciale ...

NBA – Finale pazzesco a Toronto : Siakam Stoppa un alley-oop ma Bullock fa vincere i Pistons allo scadere [VIDEO] : Finale thriller a Toronto! Pascal Siakam tiene a galla i Raptors con un stoppata straordinaria su Glen Robinson III a 1.2 secondi dalla fine: nell’azione conclusiva però Reggie Bullock regala il successo ai Pistons Emozioni forti tra Toronto Raptors e Detroit Pistons. Nella notte in cui la Scotiabank Arena omaggia il ritorno, da avversrio, di coach Casey, i Toronto Raptors vanno incontro alla terz sconfitta della loro stagione. Ko ...

NBA – Lakers super sull’asse LeBron-Chandler : il Re schiaccia - il centro Stoppa gli Hawks allo scadere [VIDEO] : I Los Angeles Lakers superano di misura gli Hawks: i giallo-viola volano sull’asse LeBron James-Tyson Chandler, autori delle due giocate decisive nei secondi finali I Los Angeles Lakers hanno superato di misura (107-106) gli Atlanta Hawks portando finalmente in positivo il record stagionale che segna adesso 7 vittorie e 6 sconfitte. Il terzo successo consecutivo dei giallo-viola porta due firme: la solita di LeBron James e quella del ...

MotoGp – Rins costretto a fare l’autoStop in Australia : il gesto di Miller è da applausi [VIDEO] : Rins fa l’autostop nelle Fp3 del Gp d’Australia: Miller sorprendente, l’Australiano si ferma e dà un passaggio al collega della Suzuki E’ terminato il sabato in pista a Phillip Island. Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gp d’Australia, seguito in prima fila da Vinales e Zarco, mentre Rossi e Dovizioso partiranno dalla terza fila, rispettivamente dalla settima e nona casella in griglia. Nella ...

Venerdì nero dei trasporti : Stop a treni - autobus e metrò Cosa succede : la videoscheda : Venerdì «nero» per i trasporti: lo sciopero, iniziato giovedì sera, durerà 24 ore. Ecco cosa succede nelle principali città italiane

NBA - Celtics-Sixers – Terry ‘Scary’ Rozier : la Stoppata su Embiid è da paura! [VIDEO] : Terry Rozier autore di una fantastica stoppata su Joel Embiid: il playmaker di Boston dà spettacolo all’esordio con un gesto atletico clamoroso La regular season è appena iniziata, ma le emozioni non sono di certo mancate. Con una gara come Celtics-Sixers ad aprire la stagione, come poteva essere altrimenti? Successo importante per Boston che liquida Philadelphia con un netto 105-87. Nonostante i tanti punti segnati, a rubare la ...

Congresso Pd - Zingaretti a Renzi : “Stop egocrazia”/ Video - Gentiloni : "Cambiare strada ma no abiure" : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:28:00 GMT)

CONGRESSO PD - ZINGARETTI VS RENZI : “Stop EGOCRAZIA”/ Video - Corallo e Richetti ufficiali : ‘manca’ l’avversario : "Piazza Grande", convention ZINGARETTI a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel CONGRESSO, serve aria fresca". Gentiloni risponde a RENZI: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:18:00 GMT)

Zingaretti verso Congresso : “Stop egocrazia nel Pd”/ Video - Gentiloni a ‘Piazza Grande’ : “no alleanza con M5s” : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Black Friday GameStop 2018 : offerte in Italia su videogame e console : Anche quest’anno con l’arrivo della stagione autunnale tantissimi appassionati di shopping sono ormai pronti a vivere con entusiasmo il fatidico giorno del Black Friday che precisamente sarà il prossimo venerdì 23 novembre 2018. Tra i vari settori del mercato vendite coinvolti da tale evento troviamo sicuramente quello della tecnologia e in particolare il Mondo dei videogame e delle console. Destinati ad un pubblico principalmente giovanile ma ...

«Stop asilo a condannati in primo grado» Salvini : chiudere tutti i campi rom| video Le novità del testo e i dubbi del Quirinale : Il provvedimento approvato all’unanimità. Salvini: «Sono felice, un passo avanti per rendere l’Italia più sicura»

‘Pit Stop culinario’ per Valentino Rossi - prima di Aragon il pilota tra fan ed autografi in un ristorante di Riccione [VIDEO] : Valentino Rossi in un ristorante di Riccione si prodiga per i suoi fan, foto ed autografo sulla lavagna del locale prima di Aragon Valentino Rossi prima di concentrarsi in vista di Aragon, quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, fa un ‘pitstop’ a Riccione in un ristorantino pieno di suoi fan. I proprietari del locale, il ‘kiosquito46’, lo accolgono a braccia aperte e lui ricambia con sorrisi, ...

Pensioni - Salvini su Facebook : ‘Stop alla Fornero - dalle parole ai fatti’ (VIDEO) : Il vicepremier leghista, Matteo Salvini, rilancia oggi su Facebook l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e, in particolare, sul superamento della legge Fornero con l’introduzione della quota 100 a partire dai 62 anni. Proprio come annunciato nei giorni scorsi in tv nel corso di un’intervista rilasciata a Bruno Vespa, su Rai Uno. Nei piani dell’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte, come previsto nel contratto di ...

