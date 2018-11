Sto bene e domani sarò operata

F3 - incidente Macao : Sophia Floersch vola in tribuna/ Video choc : 'Sto bene' - ma ha una frattura spinale - IlSussidiario.net : F3, incidente Macao: Sophia Floersch vola in tribuna. Video choc, tremendo schianto: si temono feriti, immagini da brividi

IRAMA E GIULIA DE LELLIS - AMICI 18/ La love Story vista da lei : 'Stiamo molto bene insieme' - IlSussidiario.net : IRAMA e GIULIA De LELLIS, AMICI 18 riparte dal campione in carica... e la sua nuova fidanzata: lui ospite in studio e lei ben nascosta pronta ad aspettarlo

Risultati NBA – BoSton piega Toronto dopo i supplementari - Miami ko contro Indiana : bene Nets e Phila : E’ stata una grande notte di NBA quella appena trascorsa, tante le emozioni nelle numerose partite giocate a partire dai 43 punti di Irving Come al solito l’NBA non tradisce, regalando spettacolo ed emozioni. Tante sono state quelle vissute nel corso della partita tra Boston e Toronto, conclusa a favore dei padroni di casa dopo un supplementare. I Celtics si impongono con il punteggio di 123-116, riuscendo prima a completare la ...

Ilenia Pastorelli è single/ "Sto bene da sola ma se il mio fidanzato mi chiedesse lo scambio di coppia…" - IlSussidiario.net : Ilenia Pastorelli tra poco ancora al cinema con la pellicola dal titolo 'Cosa fai a Capodanno?', si è raccontata di recente ai microfoni di Radio Rai2.

Fabrizio Corona : “La madre di Asia? Intervenire così vuol dire che c’è invidia”. E ancora : “Con Lele Mora Storia omosessuale? Ma va - no. Però gli voglio bene” : Fabrizio Corona continua il suo tour di ospitate nei programmi Mediaset. Dopo l’arrivo al Maurizio Costanzo Show, l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, l’intervista a Verissimo, ha accettato l’invito di Piero Chiambretti su Rete 4. A CR4-La Repubblica delle Donne ha replicato alle dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone, che aveva attaccato duramente Silvia Provvedi perché fidanzata per quasi tre anni con ...

Milan - Suso : 'In rossonero Sto bene - ma che orgoglio essere seguito dal Real Madrid' : Tentazione Real In diverse occasioni, il suo nome è stato accostato al Real Madrid: "essere seguito da una delle migliori squadre del mondo è motivo di grande orgoglio: vuol dire che sto facendo bene ...

Juventus - Allegri : “Sto bene qui. Estero? Perché no” : Juventus– Premiato ieri con la quarta Panchina d’Oro, Max Allegri si gode la migliore partenza della storia della Juventus, e mette nel mirino, oltre ai trofei nazionali, anche quella famosa coppa che nel 2019 verrà consegnata a Madrid. A margine della cerimonia di ieri, il tecnico bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, […] L'articolo Juventus, Allegri: “Sto bene qui. Estero? Perché no” proviene da ...

Rugby - Edoardo Padovani convocato per Italia-Australia : “Sto bene - un onore essere qui” : Edoardo Padovani è stato convocato per Italia-Australia, test match che la nostra Nazionale giocherà sabato 17 novembre contro i Wallabies a Padova. L’estremo delle Zebre non veste la maglia azzurra dal tour estivo del 2017, proprio dalla sfida contro gli oceanici a Brisbane (in quell’occasione segnò anche una meta). Il 25enne, che vanta già 14 cap in Nazionale, si è aggregato al gruppo che sabato ha sconfitto la Georgia a Firenze e ...

Applauso alla sera Storta (e al calcio per bene) di Gonzalo Higuain : C’è qualcosa di peggio di essere il giocatore più atteso della tua squadra, una squadra che ha solo te per aggrapparsi come a una scialuppa, o a un cavaliere errante. C’è qualcosa di peggio di avere alzato un po’ la voce (ma a mezzo tono, ché di più non ti viene, per indole) con la tua ex squadra pa