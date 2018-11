Startup | Gran Bretagna e Francia leader di finanziamenti

Prevenire - prevedere - pianificare : un premio alle Startup che studiano i grandi rischi : Inondazioni, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, incendi, siccità sono eventi sempre più frequenti e catastrofici. Mettono a rischio la vita delle persone e impongono costi economici e sociali pesanti alle comunità colpite. Fondazione Pesenti, strumento per la promozione e la diffusione di una cultura dell’innovazione capace di creare un impatto positivo a livello sociale, ambientale e culturale, ha lanciato un bando dedicato alle ...

Cosa vogliono creare gli Startupper italiani dell’incubatore più grande al mondo : Un tempo lì si cuocevano biscotti e si preparava il pane. Gli stessi spazi tra meno di un anno ospiteranno il più grande centro per le startup al mondo. Siamo a Lisbona, sulla sponda est del fiume Tago: si chiamerà Hub Criativo do Beato e sorgerà negli edifici che, tra il 1897 e il 2011, hanno ospitato i laboratori che sfornavano pasta al ritmo di 18 tonnellate al giorno destinate all’esercito portoghese. Il ...

