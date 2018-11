Star Citizen sempre più da record | superati i 200 milioni di dollari raccolti con il

Star Citizen sarà disponibile gratuitamente per una settimana : Come segnalato da DSOGaming, Cloud Imperium Games ha annunciato che renderà disponibile gratuitamente Star Citizen per celebrare il lancio del primo pianeta abitabile, Hurston. Rivelato al CitizenCon 2018, il 10 ottobre, Hurston è un enorme pianeta che comprende migliaia di chilometri di spazio giocabile e paesaggi urbani, savane, gelide tundre, montagne e paesaggi marini costieri.Anche Lorville, il principale hub della città, sarà disponibile ...

L'alpha di Star Citizen si aggiorna alla versione 3.3 : E' finalmente disponibile per tutti i finanziatori la patch 3.3 alpha di Star Citizen, dopo un periodo di prova sui PTS. La patch introduce molte migliorie tra cui nuove missioni e miglioramenti al modulo FPS.Come riporta DSOG, il nuovo aggiornamento introduce l' Object Container Streaming, si tratta di un utile strumento che consente di controllare quanta parte dell'universo del titolo deve essere caricata dalla CPU dell'utente. Per chi non lo ...

Il nuovo video di Star Citizen mostra gli effetti fisici avanzati : Cloud Imperium ha rilasciato un nuovo video in cui Sean Tracy e Andreas Rohr ci illustrano come e perché la fisica sta iniziando a essere utilizzata per dare vita a ambientazioni e personaggi in Star Citizen. Questo nuovo video, riportato da DSOGaming, mostra gli effetti di fisica avanzata che sono ora possibili in Star Citizen e Squadron 42.Secondo gli sviluppatori, questi effetti di fisica sono ancora in una fase iniziale, dato che hanno ...

A 6 anni dal lancio - Star Citizen ha guadagnato quasi 1 milione di dollari nel giro di una settimana : Sono passati sei lunghi anni dal lancio della campagna KickStarter di Star Citizen, il titolo fantascientifico di Cloud Imperium Games che dopo quasi 200 milioni di dollari raccolti e 2 milioni di finanziatori non ha ancora una data d'uscita.Nonostante quindi ne sia passata di acqua sotto ai ponti, i fan del gioco sembrano non aver esaurito la pazienza ma anzi, continuano a spendere cifre astronomiche per gli esclusivi contenuti in-game che gli ...

Star Citizen : vediamo una serie di nuovi video gameplay e trailer : Cloud Imperium Games ha presentato una nuova missione sul gigantesco pianeta Hurston che verrà presto introdotta nell'alpha del gioco, insieme ad altre nuove navi da acquiStare, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere infatti in occasione del keynote per il CitizenCon 2018 lo studio di sviluppo ha presentato alcuni interessanti elementi di gioco in dirittura d'arrivo nel gioco.Possiamo vedere un trailer una missione nel pianta gigante di ...

Star Citizen : la componente single player Squadron 42 si mostra in un nuovo trailer. La campagna crowdfunding supera 195 milioni di dollari : Al termine delle celebrazioni della CitizenCon, lo sviluppatore di Star Citizen, Cloud Imperium Games, ha presentato un nuovissimo trailer dedicato al comparto single player del gioco, Squadron 42.Come segnala Dualshockers, il video è assolutamente epico e mostra astronavi giganti, battaglie spaziali e anche uno sguardo al cast di Star del gioco in azione.Qui sotto potete vedere il video. Squadron 42 non ha ancora una data di uscita, tuttavia ...