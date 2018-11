: • Cyber News • #Sottomarino,per ora non sarà recuperato - Cyber_Feed : • Cyber News • #Sottomarino,per ora non sarà recuperato - NotizieIN : Sottomarino,per ora non sarà recuperato - TelevideoRai101 : Sottomarino,per ora non sarà recuperato -

Marta Yanez, il giudice argentino che da un anno ha in mano il fascicolo dell'incidente delSan Juan, ritrovato ieri, in cui hanno perso la vita 44 persone, ha dichiarato che "per il momento" non intende chiedere il recupero dell'unità. Prima vuole stabilire la fattibilità dell'operazione,sottolineando le difficoltà di recuperare uno scafo che, con l'acqua imbarcata pesa 2.500 tonnellate e la sua principale preoccupazione è "conservare l'integrità della prova".(Di domenica 18 novembre 2018)