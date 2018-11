Sophia Floersch | chi è la giovane campionessa protagonista dell' incidente a Macao - La

Formula 3 - incidente terribile per Sophia Floersch che prende il volo : Momenti di vero terrore a Macao nel corso della gara valida per la Coppa del Mondo di Formula 3. Nei pressi della curva Lisboa, l'auto di Sophia Floersch , è arrivata troppo velocemente e ha preso ...

Formula 3 - terribile incidente per la pilota tedesca Sophia Floersch : fratture spinali : incidente terribile durante il GP di Formula 3 a Macao. Vittima la pilota tedesca Sophia Floersch , 17 anni appena. Il bollettino medico ufficiale del S. januario medical Hospital ha diagnosticato alla Floersch una frattura spinale. Nell’ incidente sono coinvolte cinque persone: due piloti (la stessa Sophia e il pilota giapponese Sho Tsuboi), due fotografi e un marshal, il commissario di pista. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale e ...

