Sì | qualcuno negli Usa ha lanciato un sex toy in onore dell’election day

(Di domenica 18 novembre 2018) Il 4 novembre è stato il Sex toy day. A dire il vero non si sa da dove e da chi sia stata battezzata questa data, ma prendiamola come una lusinga per noi scorpioni che siamo molto passionali. A seguire, il 6 è stato il giorno delle elezioni di metà mandato statunitensi. E il nesso? Beh, care lettrici e gentili lettori, se non siete seduti fatelo subito e prendete popcorn. Volendo anche un gustoso panino alla mortadella. CamSoda, sito di intrattenimento per adulti, haper l’occasione una piattaforma per coloro che, acquistando un particolare sex toy wireless e scaricando l’applicazione apposita, potessero godere o meno a seconda dei risultati politici. Vibrazioni sempre più frequenti e intense a mano a mano che il partito del cuore otteneva voti, per l'”erection day” dell’anno. Di oggetti del piacere buffi e impensabili ultimamente ve ne sono tanti, ...