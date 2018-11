Seguimi film al cinema | cast | trama | recensione | curiosità

cubemagazine

Seguimi: recensione del nuovo film di Claudio Sestieri

(Di domenica 18 novembre 2018)è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 22 novembre 2018. La pellicola diretta da Claudio Sestieri ha come protagonisti Angelique Cavallari, Pier Giorgio Bellocchio, Maya Murofushi. Di seguito ecco, scheda,, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEal: scheda eGENERE: Drammatico ANNO: 2017 REGIA: Claudio Sestieri: Angelique Cavallari, Pier Giorgio Bellocchio, Maya Murofushi, Antonia Liskova, José María Blanco, María Esteve DURATA: 90 MinutialMarta Strinati, tuffatrice olimpionica, subisce un grave infortunio in piscina e si ritrova sola e disorientata. Lascia Barcellona e si trasferisce a Matera. Qui riapre la casa-studio di suo padre, un pittore morto da poco. Incontra Sebastian, uomo e pittore molto affascinante ...