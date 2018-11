Secondo uno studio i social provocano dipendenza come le droghe

Il Betis Siviglia è il Secondo club al mondo ad aprire uno store su Amazon : Dopo il Napoli In estate abbiamo celebrato il Napoli e la sua strategia di marketing, primo club al mondo ad aprire un branded store su Amazon. Ora l’esempio della società partenopea è stato seguito dal Betis Siviglia, che ha aperto il suo negozio dedicato sulla piattaforma di e-commerce più importante del mondo. Lo store del club andaluso sarà in lingua spagnola, tedesca, francese ed inglese. Il comunicato ufficiale della sicoetà ...

Nuoto Sincronizzato – Al via il Secondo collegiale : le convocate per il raduno di Savona : Nuoto Sincronizzato: le convocate per il raduno della Nazionale e del Mixed per il raduno di Savona secondo collegiale stagionale a Savona, dal 18 novembre all’1 dicembre, per l’Italsincro. Per l’occasione sono diciannove le convocate per il direttore tecnico Patrizia Giallombardo: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), Linda Cerruti (Marina Militare/RN Savona), ...

Oumuamua - l'oggetto interstellare forse è artificiale Secondo uno studio di Harvard : Roma, 7 nov. (askanews) – Oumuamua, misterioso oggetto celeste a forma di sigaro avvistato nel 2017 durante la traversata del sistema solare, potrebbe essere artificiale ed essere stato inviato da extraterrestri: è l’ipotesi avanzata da due ricercatori di Harvard in un articolo scientifico che sarà pubblicato la settimana prossima, ma che è già stato fortemente criticato. Oumuamua è stato avvistato per la prima volta dal telescopio Pan-STARRS1 ...

Il Gabbiano di echov Secondo Koršunovas : Inivitato più volte al Festival di Avignone in Francia ove realizza diversi spettacoli tra cui Il Maestro e Margherita nel 2000 e Fireface nel 2001, nel 2002 Koršunovas riceve il prestigioso premio ...

Crescono gli ascolti #XF12 : 1 milione 321 mila su Sky Uno per il Secondo live : ascolti in crescita per la seconda puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle, che è stata vista ieri su Sky Uno/+1 da 1.321.117 spettatori medi, in crescita del +7% rispetto alla settimana scorsa, con 2.327.542 spettatori unici. Durante la messa in onda di X Factor, ieri, Sky Uno è stato il quinto canale nazionale sul totale individu...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 01/11/2018 – Il Secondo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : la Dark Polo Gang. : Seconda Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 - Secondo live show in diretta su Sky Uno con i successi del 2018 : Si accende la gara dei live di X Factor 2018. E se i concorrenti, rimasti in undici dopo l’eliminazione di Matteo Costanzo della squadra degli Over iniziano a prendere le misure del nuovo palco e di una competizione che promette scintille, i giudici – Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi - hanno iniziato a rodarsi nella loro nuova formazione. Il secondo live show del talent, prodotto da Fremantle, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 01/11/2018 – Il Secondo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : la Dark Polo Gang. : Seconda Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

Skeleton - la Nazionale Italiana si sposta in Austria : Secondo raduno a Igls per gli azzurri : La località di Igls aspetta i nazionali di Skeleton, nuovo raduno in Austria dopo quello di Königsee Dopo il raduno di Königsee, la Nazionale Italiana di Skeleton (gruppi di Coppa del mondo e Coppa Europa) si sposta in Austria, esattamente a Igls: il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato gli stessi cinque atleti che hanno già lavorato in Germania, cioè Manuel Schwärzer, Alessia Crippa, Sofie Falkensteiner, Valentina Margaglio ed ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Shoma Uno vince la tappa in rimonta - Secondo posto per il canadese Messing : Proseguono le competizioni presso la Place Bell di Laval, Quèbec, impianto sportivo questa settimana teatro di Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo una bellissima gara, il pattinatore giapponese Shoma Uno ha conquistato la prima posizione in rimonta dopo la seconda piazza dello short, pattinando un programma libero dal contenuto tecnico spaventoso. Il Vice Campione Olimpico, sulle ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : che sorpresa nello short maschile! Keegan Messing in prima posizione - Shoma Uno al Secondo posto : Si è concluso con un esito sorprendente il bellissimo short program della categoria individuale maschile di Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Place Ball di Laval, Quèbec. Il pattinatore padrone di casa Keegan Messing si è infatti portato saldamente al comando della classifica pattinando un programma stellare sulle note di “You’ve Got A ...

Cristiano Ronaldo - nessuno come lui - Secondo l'ex preparatore : E non per caso, come ha confermato alla Gazzetta dello Sport Mick Clegg, all'epoca preparatore atletico dei Red Devils : Ho un appellativo per Cristiano Ronaldo: lui è uno strumento di precisione , ...

I 5 Paesi - più uno - dove si vive meglio Secondo gli expat : secondo il sondaggio, infatti, la città-Stato del Sud Est asiatico è il luogo che offre le maggiori opportunità di lavoro e dove si vive meglio al mondo, grazie alla sua forte economia, alla f ...

L'idea di condivisione Secondo uno smartphone : Mate 20 Pro è il primo smartphone al mondo a supportare la 4.5G LTE Cat.21 standard, consentendo agli utenti di usufruire di velocità di download fino a 1,4 Gbps. Supporta inoltre una delle ...