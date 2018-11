Scontro Lega – M5S sugli inceneritori | Salvini | “Con Di Maio troveremo un accordo”

Condom gratis ai rifugiati - nuovo Scontro M5S-Lega : il Movimento ritira l'emendamento : Nuova lite Lega-M5S sulla Manovra. Dopo il mancato accordo sui termovalorizzatori ora lo scontro si sposta sulla proposta di distribuire gratuitamente i preservativi agli under 26 e ai rifugiati. Un'...

E' Scontro sui rifiuti tra Lega e M5S : 'A Napoli allarme per i roghi tossici' : Dopo i casi Tap e Tav, un altro tema spinoso balza al centro delle cronache: ora la questione passa infatti sugli inceneritori e sui rifiuti. I temi ambientali continuano a rinfocolare la discussione tra i due leader del governo, la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di Maio. La tensione sui rifiuti, che da qualche giorno è sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, ed è salita talmente tanto che, secondo fonti di Palazzo Chigi: ...

Lega-5 Stelle - dieci punti di Scontro : La questione degli inceneritori è solo l'ultimo dei temi che dividono Lega e 5 Stelle . I due alleati di governo hanno visioni molto diverse su come risolvere l'emergenza rifiuti in Campania. Il ...

Inceneritori - nuovo Scontro Lega-M5S. Di Maio : «Non previsti». Salvini : «La realtà cambia» : Gli Inceneritori e, più in generale, il dossier dei rifiuti continuano a spaccare la maggioranza. Da un lato il veto di Luigi Di Maio, che rinsalda l'asse ecologista con il Presidente...

Rifiuti - Scontro Lega-M5s. Salvini a Di Battista : “Lo invidio - mi critica da spiagge del Guatemala” : Continua lo scontro tra M5s e Lega sul tema dei Rifiuti e degli inceneritori. Di Maio ribadisce che la questione non è nel contratto di governo, ma secondo Salvini si scontra con la realtà. Il leader leghista risponde anche ad Alessandro Di Battista: "invidio profondamente Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala".Continua a leggere

Inceneritori - nuovo Scontro Lega-M5S Di Maio : non sono nel contratto : nuovo scontro su rifiuti e Inceneritori fra i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Parlerò con Luigi, con cui abbiamo sempre trovato l'accordo, nell'interesse dei...

Rifiuti - nuovo Scontro M5s-Lega. Salvini : 'Parlerò con Di Maio' - : Il ministro del Lavoro ribadisce che la questione termovalorizzatori "non è nel Contratto di governo", ma il leader del Carroccio prova ad appianare le tensioni: "Abbiamo sempre trovato un accordo". ...

Soldi ai partiti - nuovo Scontro tra M5s e Lega sulla soglia che obbliga a pubblicare il nome dei donatori : Si apre un nuovo fronte di scontro nella maggioranza giallo-verde, pomo della discordia è un articolo del ddl anticorruzione sulle donazioni a partiti e movimenti politici e in particolare sull'...

Ddl Anticorruzione - Scontro nel governo : M5s e Lega litigano sui fondi ai partiti : Ancora uno scontro nella maggioranza tra M5s e Lega sul disegno di legge Anticorruzione: i due partiti che formano il governo litigano sui fondi ai partiti e sulla soglia che si può donare senza che vengano pubblicati i nomi dei donatori. Intanto, dal disegno di legge è sparita la norma blinda-Casaleggio.Continua a leggere

Anticorruzione - nomi pubblici dei donatori : la Lega vuole alzare la soglia del finanziamento. Scontro con il M5s : alzare le soglie di denaro contante che obbligano i partiti a rendere pubblici i nomi dei donatori. Dopo il caso dell’emendamento per depotenziare il peculato, i deputati del Lega sono entrati nuovamente in contrasto con quelli del Movimento 5 stelle. Il motivo? Gli esponenti del Carroccio vorrebbero alzare a duemila euro all’anno la quota minita al di sopra della quale bisognerà pubblicare online i nomi dei finanziatori. La norma è ...

Lega attacca norme pro-Casaleggio. Scontro con M5S sul peculato : E prevedendo il vincolo aggiuntivo che ogni formazione politica può essere colLegata a una sola associazione o comitato o fondazione. La norma, a Ddl appena varato, era finita subito nel mirino di ...

LIVE Olimpia Milano-Cska Mosca basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Scontro d’altissima classifica al Mediolanum Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Cska Mosca, sfida valevole per la sesta giornata della stagione regolare di Eurolega. Quattro vittorie ed una sconfitta, terzo posto in classifica. L’inizio di stagione in Eurolega dell’Olimpia Milano è stato semplicemente formidabile e questa sera la squadra di Simone Pianigiani si troverà ad affrontare la corazzata CSKA Mosca del grande ex Daniel Hackett, che si trova a ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Scontro di fuoco al Mediolanum Forum - Milano sfida il CSKA Mosca di Daniel Hackett : Prima il Real Madrid, poi il CSKA Mosca: nel giro di poche settimane, al Mediolanum Forum di Assago arrivano le due squadre che, ad oggi, sono le imbattute leader della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Per l’Olimpia Milano, che segue entrambe con quattro vittorie e una sconfitta, si prospetta un’altra notte di grandi emozioni in casa propria. Per la formazione di Simone Pianigiani, quella di domani sera sarà una partita ...

Agenzia spaziale italiana - revocato l’incarico a Battiston : Scontro nel governo tra M5s e Lega : scontro all'interno del governo dopo la revoca dell'incarico di presidente dell'Agenzia spaziale italiana a Roberto Battiston. Protesta il M5s per la decisione del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti: "Ci saranno conseguenze", avvertono i vertici del MoVimento. Il viceministro Fioramonti attacca: "Queste scelte andrebbero condivise".Continua a leggere