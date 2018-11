Sci | la legge di Hirscher | Kristoffersen sempre 2Â°

Sci alpino - Slalom Levi 2018 : Marcel Hirscher detta legge nella prima manche - ma Kristoffersen e Noel sono vicini. Male Gross e Moelgg : Era il duello più atteso e la prima manche dello Slalom maschile di Levi non ha assolutamente deluso le aspettative. Al comando c’è Marcel Hirscher, ma Henrik Kristoffersen gli è subito dietro ad appena sette centesimi di ritardo. Una manche praticamente in fotocopia per i due grandi rivali, con il norvegese che ha commesso qualche piccola sbavatura sul muro e con l’austriaco che ha interpretato al meglio gli ultimi metri della parte ...

"Su Virginia giornalisti infimi Sciacalli. Ora una legge per avere editori puri" : "Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece la stragrande maggioranzadi quelli che si autodefinsicono ancora giornalisti, ma che sono solo degli infimi sciacalli, che ogni giorno per due anni, con le loro ridicole insinuazioni, hanno provato a convincere il Movimento a ...

Bollettino mensile Bce : creScita solida ma leggermente più debole delle attese : Ciononostante, il vigore di fondo dell'economia continua a sostenere la convinzione del Consiglio direttivo che l'inflazione nel prossimo periodo procederà stabilmente a convergere verso il livello ...

L’unvs di BreScia trionfa nell’atletica leggera : La sezione dei Veterani dello Sport di Brescia presieduta da Alberto Cunego, e reduce dalla splendida vittoria nel Campionato Nazionale di Atletica leggera di Arezzo, dove ha partecipato con ben 18 associati, sarà ancora protagonista sabato 17 novembre. Nell’arco della giornata verrà infatti allestito il “Trofeo Leone Cella”, una gara a bocce particolarmente sentita nella sezione.L'articolo L’unvs di Brescia trionfa ...

Antartide - Scienziato russo accoltella collega : “Gli aveva rivelato la fine del giallo che stava leggendo” : Nella solitudine dell’Antartide l’unico passatempo era leggere libri. Gialli, soprattutto. Ma quando Oleg Beloguzov, 52 anni, ha rivelato al collega Sergey Savitsky, 55 anni, come sarebbe finita quella storia che aveva tra le mani è scattata la vendetta: Savitsky è andato nella cucina della stazione di ricerca di Bellingshausen, dove erano entrambi in forze, e ha accoltellato al cuore lo scienziato. Beloguzov è stato allora ...

Pensioni - nuova bozza Legge di Bilancio 2019 : 7 finestre uScita anticipata per Quota100 : Le ultime notizie sulle Pensioni di oggi, martedì 30 ottobre, sono imperniate sulla nuova bozza della Legge di Bilancio 2019, approvata dal Governo Conte lo scorso 15 ottobre: il nuovo testo, attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presenta 115 articoli contro i 73 della precedente bozza. Per quanto riguarda le Pensioni, confermate le indiscrezioni che parlavano di 'appositi provvedimenti ...

La legittima difesa sarà sempre riconoSciuta e per non essere puniti basterà un "grave turbamento". Al Senato si vota la legge della Lega : Via libera dell'aula del Senato all'articolo 1 del ddl sulla legittima difesa. È uno dei capisaldi della riforma targata Lega. L'articolo 1 infatti modifica l'articolo 52 del codice penale e introduce la parola "sempre". Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre - nei casi dettati dalla legge - la proporzione tra offesa e difesa. I voti favorevoli sono 194, i voti contrari 52 e 4 gli ...

Ue - Conte ai giornalisti stranieri : “Read my lips - leggete le mie labbra. Non ci sarà Italexit - non uSciamo dall’Euro” : “Read my lips: there is no way for Italexit, to get out from Europe or Eurozone“. Lo ha detto, parlando in inglese, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa estera. Conte premette di non capire le domande in tal senso e scandisce in inglese: “leggete le mie labbra: non c’è nessuna possibilità di ‘Italexit‘, di uscire dall’Europa o dall’Eurozona”, aggiunge. L'articolo ...

Trump - “i trans non esistono” : pronta legge anti-LGBT/ Usa - NYT : “genitali alla naScita determinano il genere” : Stretta di Trump contro i trans: "non esistono, i genitali alla nascita definiscono il genere delle persone". La denuncia del NYT sulla presunta legge anti-LGBT della Casa Bianca(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:14:00 GMT)

Per Macron solo le donne "ignoranti" fanno tanti figli/ Francia - legge su controllo delle naScite? : Il presidente francese Macron incolpa la mancanza di educazione scolastica come causa delle donne che fanno tanti figli: le persone che hanno studiato ne farebbero pochi(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:35:00 GMT)

I figli non riconoSciuti alla naScita : "Serve una legge sulle origini per l'adottato e la madre biologica" : Per la terza volta in dieci anni viene presentata a Roma una proposta che faciliti le ricerche della propria storia e il perché dell'abbandono in fasce. "Dobbiamo colmare un vuoto dietro e dentro", sottolinea a Tgcom24 Anna Arecchia, presidente del comitato promotore

CreScita - debito e legge di bilancio : stiamo davvero andando a sbattere? : Che cosa sta succedendo intorno alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento al DEF e base della prossima legge di bilancio? Che partita sta giocando la maggioranza di governo e quanto davvero stanno rischiando i cittadini italiani? Proviamo a mettere in ordine ciò che c'è e a capire cosa ci aspetta nei prossimi mesi.Continua a leggere

Obiettori di coScienza e centro ko - il disastro della legge 194 : Tanti, troppi ginecologi Obiettori, consultori in crisi, caos prenotazioni, donne costrette ad abortire accanto alle partorienti o a spostarsi in altre regioni, interventi più frequenti tra le ...

Ultraleggero precipita nel giardino di un’abitazione nel BreSciano : Paura nel pomeriggio a Bedizzole, nel Bresciano, per un Ultraleggero precipitato poco dopo il decollo. Il velivolo è caduto nel giardino di un’abitazione nella zona industriale del paese sotto lo sguardo dei proprietari di casa, illesi ma spaventati. Feriti, ma non in pericolo di vita, il pilota e la ragazza che era al suo fianco. L'articolo Ultraleggero precipita nel giardino di un’abitazione nel Bresciano sembra essere il primo su ...