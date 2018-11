Sci | Coppa del mondo | Hirscher domina il primo slalom della stagione

Diretta/ Slalom Levi : streaming video e tv. Comincia la seconda manche! - Coppa del mondo Sci maschile - - IlSussidiario.net : Diretta Slalom maschile Levi streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del mondo di sci alpino: favoriti e azzurri , oggi 18 novembre 2018, .

DIRETTA/ Slalom Levi : streaming video e tv. Oggi i primi punti della stagione - Coppa del mondo Sci maschile - - IlSussidiario.net : DIRETTA Slalom maschile Levi streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del mondo di sci alpino: favoriti e azzurri , Oggi 18 novembre 2018, .

Sci - Coppa del mondo : decisi i ‘gigantisti’ azzurri : Coppa del mondo di sci che per quanto concerne lo slalom gigante avrà inizio domenica 2 dicembre a Beaver Creek C’è la squadra azzurra di slalom gigante per la trasferta di Beaver Creek, dove domenica 2 dicembre (prima manche ore 17.45 italiane, seconda alle 20.45) comincerà di fatto la Coppa del mondo di specialità dopo la cancellazione della tappa di Sölden per maltempo dello scorso 28 ottobre. A volare negli Stati Uniti saranno in ...

Sci - Coppa del Mondo : Hirscher primo dopo la 1ª manche dello slalom di Levi : Coppa del Mondo di sci, Marcel Hirscher comanda la gara dopo la prima manche dello slalom di Levi, secondo Kristoffersen Marcel Hirscher è al comando dopo la prima manche dello slalom di Levi, prima gara stagionale di Coppa del Mondo. L’austriaco completa la sua discesa in 54″27 precedendo di soli 7 centesimi il norvegese Henrik Kristoffersen (54″34) e di 38 il francese Clement Noel (54″65). Quarto tempo per ...

Diretta/ Slalom Levi : streaming video e tv. Comincia la prima manche! - Coppa del Mondo Sci maschile - - IlSussidiario.net : Diretta Slalom maschile Levi streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino: favoriti e azzurri , oggi 18 novembre 2018, .

DIRETTA/ Slalom Levi : streaming video - risultato live e orario. L'albo d'oro - Coppa del Mondo Sci maschile - - IlSussidiario.net : DIRETTA Slalom maschile Levi streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino: favoriti e azzurri , oggi 18 novembre 2018, .

Scherma - Coppa del mondo di Sciabola : Samele e Berrè sul podio di Algeri : Coppa del mondo di sciabola: ottimo podio per Luigi Samele ed Enrico Berrè ad Algeri Inizia bene per l'Italia la stagione di Coppa del mondo di sciabola maschile. La tappa d'esordio stagionale svoltasi ad Algeri vede ben due atleti azzurri conquistare il podio. Luigi Samele conclude al secondo posto la gara Algerina, mentre Enrico ...

DIRETTA / Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Slalom maschile Levi - orari tv - risultati live 18 novembre : Sci Alpino, Coppa del Mondo 2018/2019: come vedere lo Slalom speciale maschile a Levi La prima manche sarà trasmessa in DIRETTA tv su Rai Sport ed Eurosport alle 10.15 di domenica 18 novembre 2018. ...

Coppa del Mondo di Sciabola - Samele 2° ad Algeri. Terzo posto per Berrè : L'Italia Vicecampione del Mondo in carica, sarà in pedana col quartetto composto da Luigi Samele ed Enrico Berrè, oltre che da Aldo Montano e Luca Curatoli.

Scherma – Coppa del mondo di Sciabola : Samele e Berrè sul podio di Algeri : Coppa del mondo di sciabola: ottimo podio per Luigi Samele ed Enrico Berrè ad Algeri Inizia bene per l’Italia la stagione di Coppa del mondo di sciabola maschile. La tappa d’esordio stagionale svoltasi ad Algeri vede ben due atleti azzurri conquistare il podio. Luigi Samele conclude al secondo posto la gara Algerina, mentre Enrico Berrè sale sul terzo gradino del podio. Nell’atto finale della gara di Algeri trionfa il ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Wisla 2018. Polonia profeta in patria : battute Germania e Austria nell’antipasto a squadre : Festa polacca sul trampolino di Wisla. I polacchi, di fatto, non smettono di festeggiare dallo scorso anno, da quando Stoch, decisivo anche oggi, ha regalato il Triplete (Coppa del Mondo, 4 Trampolini e titolo olimpico) alla sua Nazione. Si riparte, di fatto, da dove ci si era fermati, con la Polonia sul gradino più alto del podio nella prima gara a squadre della stagione, gustoso preludio della attesa sfida individuale di domani che preannuncia ...

Sci - Coppa del Mondo : Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Levi - indietro le azzurre : L'ORDINE DI ARRIVO: SUL PODIO VLHOVA E SCHILD - Ordine d'arrivo dello slalom femminile di Levi, in Finlandia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: 1. Mikaela Shiffrin, Usa, in 1'32″61, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018 : Mikaela Shiffrin prende il comando davanti a Worley e Holdener - quarta Brignone : Mikaela Shiffrin si aggiudica lo slalom speciale di Levi (clicca qui per la cronaca), in Finlandia, primo appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 e vola al comando della Classifica generale. La statunitense stacca Tessa Worley di 60 punti, mentre in terza posizione si porta l’elvetica Wendy Holdener, che scavalca la nostra Federica Brignone. Classifica Coppa DEL Mondo FEMMINILE SCI alpino 2018 1 Mikaela ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin firma la 44ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Levi. Azzurre fuori dalle 15 : Mikaela Shiffrin riparte da dove aveva lasciato, ovvero vincendo lo slalom speciale di Levi, in Finlandia, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La fuoriclasse di Vail centra il successo numero 33 in questa specialità (il 44esimo in assoluto) e ribadisce che, come sempre, la più forte è lei. La prova odierna non è stata resa semplice dalle condizioni meteo, dato che in mattinata erano presenti raffiche di vento fino a 70 ...