Savona non si fida di Bruxelles | Il governo cerca il dialogo | l' Europa no

Manovra - ministro Savona : 'E' l'Europa che non vuole dialogare' : "Poiché tutti dichiarano di volere l'Europa unita, la strada non può essere se non quella indicata dal presidente Mattarella: dialogare e recuperare l'Esprit d'Europe". Lo afferma il ministro degli ...

Calcio - Savona. I dubbi del presidente Cavaliere sull'arrivo del Savona : "Nessuna preclusione - ma il campo due squadre non le regge" : ... parlando anche dell'imminente arrivo al Bacigalupo dell'Albissola , pronta a disputare presso l'impianto di Legino le proprie partite interne: 'Sono stato convocato dall'Assessore allo Sport del ...

Fumo da un capannone nel porto di Savona - per fortuna era un falso allarme : immagine di repertorio Dopo l'incendio al palazzo dell'Autorità Portuale nella darsena di Savona e le oltre 1500 vetture che hanno preso fuoco durante la mareggiata la tensione è alta a Savona. Oggi è ...

Gasparri vs Rinaldi : ‘Non parlo con controfigure - a Savona dico la mia in Aula’. L’economista lascia lo studio : ‘Siete alla frutta’ : Polemica rovente a L’Aria che Tira (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sulla figura di Paolo Savona, ministro per gli Affari Europei nel governo gialloverde. Gasparri menziona i conti svizzeri di Savona e dichiara: “Ha detto che sulla manovra dorme sonni tranquilli. Certo, perché, tra i tanti soldi guadagnati meritatamente con tutte le attività che ha fatto, ha un ...

Maltempo killer. Da Napoli a Savona - da Feltre a Terracina e Frosinone 7 morti : Maltempo killer. Al momento si registrano 7 morti. Un giovane di 21 anni, della provincia di Caserta, è morto schiacciato

Paolo Savona come Robin Hood Condono - il ministro non convince : Sulle prime era stata riportato solo il frammento saliente della conversazione del ministro Savona con l´intervistatrice, quello in cui sosteneva che il Condono varato dal suo governo avrebbe migliorato la distribuzione del reddito Segui su affaritaliani.it

Savona sfida Ue su manovra e annuncia : 'Non torniamo indietro - il condono aiuta i poveri' : Paolo Savona era il ministro che Giuseppe Conte aveva designato per il Mef. Il Presidente della Repubblica, però, si mise di traverso, affinché si scegliesse qualcuno che potesse dare ai mercati un segnale di un'Italia meno anti-europeista. Alla fine, al secondo tentativo, gli è stato dato il Ministero per gli Affari Europei e, pur da una posizione differente, la sua opinione sull'economia italiana resta influente. Soprattutto quando c'è da ...

Manovra - Savona : “Condono? Perché non dovremmo farlo - è pur sempre redistribuzione del reddito da ricchi a poveri” : “Se negli ultimi anni tutti i Governi hanno fatto un condono Perché non dovremmo farlo anche noi? Sarebbe sempre una redistribuzione di reddito dai ricchi ai poveri. Meglio che niente. Al parlamento di Strasburgo ho usato anche dei termini un po’ più pesanti: tipo turarsi il naso e fare l’operazione per motivi etici” Lo ha detto a Sky TG24, intervistato dal direttore Sarah Varetto, il Ministro per gli affari europei Paolo Savona ...

Il ministro Savona : “La manovra non si cambia. Lo spread sale? Compito della Bce calmierarlo” : "Se ci sfugge lo spread noi non riesamineremo la manovra, ma il contesto entro cui ci muoviamo. Se le responsabilità della stabilità del sistema bancario passano nelle mani della Banca centrale europea, dovrebbe essere la Bce a intervenire per evitare che il sistema bancario entri in crisi", ha dichiarato il ministro agli Affari europei Paolo Savona.Continua a leggere

Savona - rogo distrugge la sede dell’Autorità Portuale : «Il porto non si fermerà» | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»

Manovra - Savona : "Verifica trimestrale non è richiesta correzione" : E rispetto al Reddito di Cittadinanza , il Ministro ribadisce che si tratta di uno "strumento importante" e necessario per "affrontare gli effetti della robotizzazione dell'economia" che implica un ...

Manovra - Savona : non c'è nessun rischio default per il paese : Roma, 20 ott., askanews, - 'Il debito pubblico italiano è perfettamente solvibile'. Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo al meeting dei giovani di Confindustria. 'Non c'è ...