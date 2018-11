Sarnano | incendio in un' abitazione | due persone morte

Sarnano - Macerata - - incendio in casa : morti madre e figlio : Sarnano , Macerata, , incendio in casa: due morti Sarnano , Macerata, incendio in una casa a Sarnano, in provincia di Macerata: ci sono due morti, madre e figlio, mentre il padre, disabile, è ...

Incendio in un’abitazione a Sarnano : due morti : Due persone sono morte a causa di un Incendio che si è sviluppato la notte scorsa in un’abitazione di due piani in campagna nel Comune di Sarnano, una delle zone colpite dal terremoto del 2016. I vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Ascoli Piceno, intervenuti attorno all’una di notte, sono riusciti a mettere in salvo una terza persona che si trovava nella casa ma per le altre due non c’è stato nulla da fare e sono state ...

