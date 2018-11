Salvo Sottile | fuoco amico dall' amica di Milena Gabanelli | ' Uno che si chiama

Mi manda Raitre - Sabrina Giannini contro Salvo Sottile : «Fake news pericolose». Secca replica del conduttore : Mi manda Raitre, Salvo Sottile Botta e risposta al sangue – anzi no, alla griglia – tutto interno a Rai3. Nelle scorse ore la giornalista Sabrina Giannini, curatrice del programma Indovina chi viene a cena, puntato il dito contro Mi manda Raitre di Salvo Sottile, parlando di “fake news” in riferimento ad alcune tesi sulla carne rossa espresse da un ospite della trasmissione mattutina. Poco importa che l’esperto in ...

Scontro tra Asia Argento e Salvo Sottile : 'È meglio se stai zitto...' : In particolare Salvo Sottile, conduttore televisivo conosciuto per Quarto Grado, trasmissione di Rete4 , adesso passata in Rai, che approfondisce i casi irrisolti di cronaca nera, ha commentato l'...

Scontro tra Asia Argento e Salvo Sottile : 'È meglio se stai zitto ' : In particolare Salvo Sottile, conduttore televisivo conosciuto per Quarto Grado, trasmissione di Rete4 , adesso passata in Rai, che approfondisce i casi irrisolti di cronaca nera, ha commentato l'...

Asia Argento vs Salvo Sottile : lite social tra l’attrice e il giornalista. Ecco perchè : Asia Argento e Salvo Sottile protagonisti di un’accesa discussione social: lei gli dà del cogli*ne, lui risponde per le rime, ma non arrivando ai livelli dell’attrice. Asia Argento Vs Salvo Sottile: i motivi della querelle Ieri sera l’attrice ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena ha raccontato la sua versione dei fatti in merito a ciò che è accaduto con Jimmy Bennett in quella camera d’albergo di qualche anno fa dove i due hanno consumato un ...

Asia Argento contro Salvo Sottile : "Muto - cugghiuni!"/ Il conduttore : "Le tue minacce non mi spaventano" : Asia Argento, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, replica alle accuse di Jimmy Bennett: "mi ha fatto pena vedere i suoi occhi vitrei, è un'anima persa".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:41:00 GMT)

ASIA ARGENTO CONTRO Salvo Sottile : "MUTO!"/ Presunta violenza sessuale : scontro social dopo Non è l'Arena : ASIA ARGENTO, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, replica alle accuse di Jimmy Bennett: "mi ha fatto pena vedere i suoi occhi vitrei, è un'anima persa".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:28:00 GMT)

Asia Argento cambia registro e insulta Salvo Sottile : «È meglio che stai muto - coglione» : Asia Argento “È meglio che stai muto, coglione“. Parole di fuoco, anzi d’Argento. Asia Argento. Ha fatto discutere l’intervista rilasciata a La7 dalla figlia del noto regista horror, che ieri in tv aveva ribadito tra le lacrime la propria estraneità alle accuse di violenza sessuale da parte di Jimmy Bennett. Tra le reazioni alle parole dell’attrice ci sono stati anche alcuni tweet polemici del giornalista Salvo ...

Asia Argento contro Salvo Sottile - scontro a colpi di tweet e messaggi (in siciliano) : La presenza di Asia Argento a Non è l’Arena non è di certo passata inosservata. Non solo ha regalato ottimi ascolti a Massimo Giletti ma ha suscitato anche la reazione di Salvo Sottile. Il conduttore di Mi Manda Raitre ha attaccato l’attrice con un tweet: “Ma possibile che tutti ti saltano addosso e tu resti immobile? E poi dopo il sesso con uno ci torni a prendere il caffé (Weinstein) e con l’altro, ragazzino infoiato, dopo ...

Asia Argento a Non è l'Arena/ Violenza sessuale : Salvo Sottile la attacca - le lo blocca su Twitter : Asia Argento, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, replica alle accuse di Jimmy Bennett: "mi ha fatto pena vedere i suoi occhi vitrei, è un'anima persa".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Asia Argento contro Salvo Sottile : 'È meglio che stai muto - co...ne' : Asia Argento contro Salvo Sottile . La regista ha inviato un messaggio privato di fuoco al giornalista 'colpevole' di aver pubblicato due tweet al vetriolo a commento dell'ospitata di Asia a ' Non è l'...

Asia Argento contro Salvo Sottile : "È meglio che tu stia zitto - cog..." : Lo scontro a distanza tra Asia Argento e Jimmy Bennett, combattutto sul terreno di gioco di Non È L'Arena, monopolizza il dibattito delle ultime settimane. E come ogni dibattito scatena opinioni, commenti e partaggiamenti per una o per l'altra parte. A prendere posizione, spesso, sono anche vip del piccolo schermo, come ha fatto ieri sera il conduttore di Rai 3 Salvo Sottile.Durante la puntata di ieri sera del talk show di La 7 il conduttore ...

Salvo Sottile non crede alla versione di Asia e lei lo insulta. "È meglio se stai muto - co..." : Mentre ospite a Non è L'Arena, Asia Argento forniva la sua versione dei fatti sul caso Bennett, tra i tanti che da casa seguivano la trasmissione e commentavano su Twitter c'era anche Salvo Sottile. Il giornalista di Rai 3ha accolto con scetticismo le parole dell'attrice e i suoi post hanno irritato Asia che, con un messaggio privato su Whatsapp, lo ha insultato. Lo screenshot della conversazione è stato postato da lui in rete."Se ...

Asia Argento insulta Salvo Sottile sui social dopo Non è l’Arena : Non è l’Arena: Salvo Sottile insultato pesantemente da Asia Argento Domenica 30 settembre Asia Argento è stata ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena. L’attrice ha raccontato la sua versione dei fatti dopo essere stata accusata di molestie sessuali da Jimmy Bennett, chiarendo di non aver mai violentato il giovane attore americano. Al contrario, sarebbe stato lui ad approfittare di lei una sera in albergo. Ovviamente, ...

Asia Argento furiosa con Salvo Sottile dopo la puntata - la chat privata finisce in rete : "Cog**one" : Volano stracci tra l'attrice e regista romana e il giornalista, che si è mostrato perplesso rispetto alla sua versione dei...