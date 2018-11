Salvini replica a Di Maio | «Non ho niente da chiedere per Berlusconi»

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere a Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

Salvini vuole inceneritori in Campania. Di Maio replica in maniera molto netta : A tal proposito il sistema di economia circolare di riferimento è quello oggi adottato dal servizio pubblico della provincia di Treviso, studiato in tutto il Mondo''. Quello che è da potenziare in ...

Salvini vuole inceneritori in Campania. Di Maio replica in maniera molto netta : “Se produci, devi smaltire. Non vorrei doverli imporre”. Matteo Salvini si riferisce agli inceneritori, e oggi in visita a Napoli ha acceso la miccia per l'ultima polemica nel governo pochi minuti dopo l'approvazione del decreto Genova. A Napoli, dove ha partecipato al comitato per l’ordine e la sicurezza, ha ricordato che “a metà gennaio va in manutenzione l’unico ...

Inceneritore - Di Maio replica a Salvini : 15.50 Quando "si parla di Terra dei Fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo.La Terra dei Fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli domestici. Gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa, e non sono nel contratto di governo".Così Di Maio su Fb dopo che Salvini ha affermato la necessità di"un termovalorizzatore per ogni provincia". Per ...

Migranti - Salvini : 'Possiamo bloccare i bilanci Ue' e Juncker replica : 'L'Italia rispetti le regole' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'ultima polemica con Malta , accusata dal Viminale di "regalare bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". "Abbiamo ...

Berlusconi : "Clima illiberale - precede la dittatura" | Salvini replica : "Sciocchezza da frustrati di sinistra" : L'ex premier è intervenuto durante il congresso dei giovani di Forza Italia: "Questo governo cadrà, io sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell'Italia". Matteo Salvini replica duramente.

Berlusconi : in Italia clima illiberale. La replica di Salvini : sciocchezze : «Il nostro obiettivo - ha spiegato Antonio Tajani, vicepresidnete di Forza Italia - è quello di guardare alla società civile, al mondo cattolico, riformista e liberale allargando i confini di Forza ...

La replica ecumenica di Matteo Salvini al rapper Salmo : “Bruciate i cd? Apri la mente - fratello!” : Oltre a far arrabbiare Biagio Antonacci dandogli del rosicone, il rapper Salmo ne ha avute anche per il ministro Matteo Salvini nella lunga intervista al mensile Rolling Stone che gli ha dedicato la copertina in occasione dell'uscita dell'album di inediti Playlist. Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, aveva invitato i suoi sostenitori a non ascoltare più la sua musica qualora fossero sostenitori di Salvini e delle sue politiche, ritenendo ...

Salvini replica a Di Battista : "Fiducia? L'ha votata il M5s non FI. Sarà il fuso" : "Vediamo se la Lega sulla prescrizione sta con l'Italia o con Berlusconi", ha detto Alessandro Di Battista in un video dal Sudamerica. "Lo invidio profondamente, si sta godendo la vita con la moglie e il figlio. Ma voglio dirgli che oggi la fiducia al mio decreto Sicurezza è stata votata dal Movimento 5 stelle e non da Forza Italia. Di Battista sta lontano, c'è il fuso orario...". Così il ...

Salvini replica a Di Battista : "La fiducia al mio decreto l'hanno votata i 5 Stelle e non Forza Italia . C'è il fuso orario, avviseranno Di Battista... se prendo un impegno lo rispetto fino in fondo". Così Matteo Salvini, ospite di ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati : ‘Rispetto l’amore vero che c’è stato’. La replica del ministro : “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”. Elisa Isoardi cita l’artista Gio Evan (QUI chi è) per annunciare sui social la fine della storia d’amore con Matteo Salvini. Una delle coppie più chiacchierate di sempre (gli Al Bano e Romina 2.0, praticamente) si dice addio e lo fa sapere al ...

Salvini replica a Moscovici : 'Sa solo insultare? Io vado avanti' : Matteo Salvini ha replicato al commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici: "Salvini qua, Salvini là... Ma oltre ad insultarmi questo signore non ha nient'altro da fare? Sono certo che in ...

Matteo Salvini replica agli insulti di Pierre Moscovici : 'Ma questo qui non ha di meglio da fare?' : Ogni giorno una razione di insulti dal cuore dell'Europa si abbatte contro l'Italia in generale e Matteo Salvini in particolare. Questa volta è stato Pierre Moscovici ad attaccare con toni ...

Martina replica a Salvini - che ha parlato di 'ambientalismo da salotto' - : Roma, 4 nov., askanews, - 'Chi ha votato pochi giorni fa l'ultimo scandaloso condono edilizio anziché parlare di 'ambientalismo da salotto' dovrebbe tacere. Davanti all'emergenza si lavori per aiutare ...