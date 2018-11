Salvini punta sulla piazza per riunire i sovranisti anti-Ue ma il Nord potrebbe

Maurizio Costanzo Show - ospiti puntata di mercoledì 14 novembre. Ospite d’eccezione il Ministro Matteo Salvini : mercoledì 14 novembre alle ore 23.20 su Canale 5 al via il quarto appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, programma di intrattenimento condotto da Maurizio Costanzo. Ecco tutti gli ospiti della puntata. Matteo Salvini tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show del 14 novembre 2018 Un appuntamento imperdibile quello di mercoledì 14 novembre del Maurizio Costanzo Show: ospiti eccellenti e prestigiosi si confronteranno nel talk tra i più famosi ...

Matteo Salvini ospite della quarta puntata del Maurizio Costanzo Show : Mercoledì 14 novembre alle ore 23.20 quarto appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”. ospite della puntata il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che incontrerà personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, del web e alcuni studenti liceali. Seguite il “Maurizio Costanzo Show” su: Facebook Twitter hashtag ufficiale #MaurizioCostanzoShow

La Lega di Matteo Salvini punta ad un Governo con il centrodestra : elezioni a marzo : Altissima tensione tra la Lega di Matteo Salvini e i grillini. Troppi gli intoppi e le divergenze ad iniziare dal dl

Perché Matteo Salvini adesso punta tutto su Susanna Ceccardi : Roma . Il segretario della Lega Matteo Salvini ha deciso di puntare tutto su Susanna Ceccardi , che con la sua vittoria a Cascina nel 2016 ha aperto la strada alla recente conquista di Pisa, dove il ...

Salvini va allo scontro finale. Spunta l'ipotesi voto a marzo : Il braccio di ferro tra Lega e Movimento Cinque Stelle va avanti. La partita si gioca su due fronti. Il primo è quello che riguarda il dl Sicurezza su cui il governo ha posto la fiducia, il secondo è quello del dl anticorruzione in cui c'è la battaglia per lo stop alla prescrizione dopo la condanna in primo grado. il dl Sicurezza è il fiore all'occhiello della proposta leghista di governo e quello della prescrizione è invece diventato un ...

Elisa Isoardi - finita la storia con Matteo Salvini. Spunta un nuovo compagno : Elisa Isoardi mette fine alla storia con Matteo Salvini. O per lo meno ne ha dato l’annuncio ufficiale attraverso il suo profilo Instagram con una foto molto intima che ha suscitato non poche polemiche. Intanto, Dagospia, che tra i primi aveva dato la notizia della fine della love story, ha riportato che la presentatrice de La Prova del Cuoco avrebbe un nuovo compagno. Stando a quanto riporta il sito, la coppia sarebbe stata fotografata ...

Timori a 5 stelle - Fattori : "Salvini punta a sostituirci con la Meloni" : "Salvini punta a sostituirci con Meloni", "caro Di Maio, così diventi la stampella della destra". Lo sostiene, in un'intervista a La Stampa, la senatrice dissidente del M5s Elena Fattori. "Credo che tutte le provocazioni di Salvini, prima con le navi poi con decreti inaccettabili - spiega - abbiano l'obiettivo di spaccare il Movimento per fare entrare Fratelli d'Italia in maggioranza. Ci aveva provato a inizio legislatura proponendo ...

Migranti - i rimpatri coatti segnano il passo. E Salvini ora punta su quelli volontari per rimandare a casa 2700 persone in tre anni : 'Dopo anni di governo Pd, rispedire i clandestini nel Paese d'origine è quasi impossibile. Ma, dopo aver praticamente azzerato gli sbarchi, stiamo lavorando anche su questo e sono fiducioso'. I ...

Alla Lavagna su Rai3 - Matteo Salvini alla prima puntata (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato da lunedì 12 novembre subito dopo Blob e prima di Un posto al sole dalle frequenze della terza rete della televisione pubblica. Il programma di cui parliamo è una novità per quel che riguarda Rai3 e prende le basi da un format transalpino.In ognuna delle 30 puntate di alla Lavagna, questo il titolo del nuovo programma, vedremo un personaggio noto al grande pubblico, che si sottoporrà alle domande di un gruppo di ...

Javier Bardem : “Matteo Salvini? Non andrei mai a cena con lui. Punta solo a distruggere - mai a creare” : Tutti lo sanno: Javier Bardem è bello e affascinante, è uno dei migliori attori in circolazione, è il prototipo dello spagnolo (è nato a Las Palmas de Gran Canaria): forte e rassicurante, sexy e maledetto, comune a suo modo, tenero e spietato, come dimostrano i tanti ruoli interpretati nella sua lunga carriera. Ha lavorato con chiunque, da Bigas Luna, che lo volle nel conturbante "L'età di Lulù" (1990) ...

La nuova Lega di Salvini punta a Roma e "sbianchetta" il Nord : Il nuovo Statuto della Lega prevede un simbolo nel quale con la parola "Nord" scompare anche Alberto da Giussano. Alla...