Salvini | niente da chiedere per Cav

Genitori arcobaleno - niente ‘padre’ e ‘madre’ sulle carte d’identità. Salvini deve farsene una ragione : “Non esiste privacy che neghi il diritto a un bimbo di avere una mamma e un papà“. Rileggiamolo ancora: “Non esiste privacy che neghi il diritto a un bimbo di avere una mamma e un papà”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito al parere negativo del Garante per la privacy sulla sostituzione dell’indicazione di “Genitori” con “padre” e “madre” nei moduli per il ...

Di Maio : «Salvini non chieda niente per Berlusconi. E basta liti»|Rifiuti - Conte media : Il capo politico del Movimento 5 stelle e vicepremier: «Dialogo con l’Unione europea. A Matteo dico: stop alle liti, basta rovinarci le giornate così»

Matteo Salvini - l'ultimo schiaffo a Di Maio sui rifiuti : 'Non sto al governo per far finta di niente' : Il botta e risposta con il collega grillino ha ormai preso una forma tutta politica, con Salvini che tira dritto per la sua direzione: 'Se produci rifiuti quasi ovunque quei rifiuti significano ...

Salvini all'attacco di Bruxelles 'Niente sanzioni al popolo italiano' : "Abbiamo preso atto che le manovre economiche degli ultimi 5 anni applaudite da Bruxelles non hanno fatto bene all'Italia e abbiamo deciso di fare il contrario. Noi andiamo avanti. Segui su affaritaliani.it

Salvini : 'Carceri piene? Non esce nessuno - niente indulti' : "Carceri piene? Non si fa uscire nessuno, no svuotacarceri, no indulti!". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando del problema del sovraffollamento degli istituti ...

[Il retroscena] Di Maio sfida Salvini : "Senza prescrizione niente decreto sicurezza". Il grande gelo e il braccio di ferro tra i due ... : Il sottosegretario, mentre era in tribuna d'onore alle Next Gen Atp Finals a Milano, le finali di tennis dei migliori under 21 del mondo, si è lanciato in metafore tennistiche. Intervistato da ...

MORTE DESIRÉE - FICO CONTRO Salvini : "RUSPE? NO - SERVE AMORE"/ Nuova querelle : Raggi - "Niente ronde a Roma" : MORTE DESIRÉE, FICO: "No Ruspe, SERVE più amore". SALVINI ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La Nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Caso Claviere - Salvini : “Un’offesa senza precedenti - Macron non può fare finta di niente” : Sul Caso dello sconfinamento delle forze dell'ordine francesi in territorio italiano è intervenuto Matteo Salvini, rivolgendosi al presidente Macron: "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese".Continua a leggere

[Il punto] La parola di Renzi non ha insegnato niente a Di Maio e Salvini. Ecco l'errore che pagheranno molto caro : Il governo gialloverde ostenta sicurezza e va diritto per la sua strada ribadendo che la Manovra non cambia ma dai mercati continuano ad arrivare segnali molto preoccupanti sul futuro dell'economia italiana. Nell'ultima asta dei Bot, Buoni ordinari del tesoro, il rendimento è schizzato allo 0,949%. Per capire la dimensione del rialzo è sufficiente citare due dati. A settembre si era ...

Salvini a Forza Italia : 'Niente lezioni da voi - avete governato col PD' : Salvini e Forza Italia ai ferri corti: volano gli stracci tra (ex?) alleati. Non sono andate giù al vicepremier le stoccate continue del partito di Berlusconi nei confronti del governo gialloverde, sottoposto oggi al “fuoco di fila” degli attacchi di media, opposizioni ed Unione Europea. Migranti, rispetto dei vincoli comunitari e manovra economica i principali fronti su cui si sta consumando una guerra senza esclusione di colpi. Per Conte e la ...

Salvini a FI - da voi niente lezioni : ANSA, - ROMA, 8 OTT - "Sono curiose le lezioni su come si governa da parte di chi ha governato negli ultimi anni con risultati non particolarmente brillanti". Così il vicepremier e ministro dell'...

