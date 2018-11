Salute | medici a confronto per “prendersi cura della persona | non solo del paziente”

Salute - Cuba richiama i medici inviati in Brasile : Bolsonaro cambia i termini dell’accordo : Il governo Cubano ha annunciato che richiamerà in patria i medici inviati in Brasile nell’ambito del programma ‘Mas Medicos’. La svolta annunciata dall’Avana è legata alle intenzioni del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che intende modificare le condizioni dell’accordo esistente e ingaggiare direttamente i medici senza la mediazione delle autorità Cubane. Secondo Cuba, Bolsonaro vuole vincolare “la ...

Medici e Chef a confronto a “La Salute nel Piatto” : All’insegna dello slogan “BODY ENERGY FOOD ENERGY”, l’appuntamento per la terza edizione dell’evento “La Salute nel Piatto”, è per il prossimo 18 novembre, dalle 10.30 alle 19, al Novotel Milano Nord Ca’Granda, in viale Suzzani, 13, a Milano. Ingresso gratuito, con registrazione online sul sito ufficiale dell’evento (altro…) The post Medici e Chef a confronto a “La Salute nel ...

Salute - la privacy e il fascicolo digitale. Regione che vai e regole che trovi. Medici obiettori : “Vanno tutelati gli assistiti” : Serve a semplificare la vita al cittadino e a garantire migliori servizi a minori costi. Il fascicolo sanitario elettronico (Fse) però continua a dividere e generare caos, per chi vi accede e perfino per chi gli resiste: sta partendo ora in Sicilia, mentre in altre 15 regioni è attivo da tempo. Restano ancora escluse Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. Regione che vai, regole che trovi. Così la “rivoluzione” della sanità ...

Medicina - il governo : abolito numero chiuso. I ministri di scuola e Salute : «No - un auspicio» Vota|Cosa succede ora : La decisione spunta a sorpresa nel testo del comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio per varare il decreto fiscale e la manovra economica

Medicina - Governo abolisce i test d’ingresso/ Stop numero chiuso in Manovra : ma Ministero Salute “non lo sa” : Aboliti i test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: Ministero Salute "non lo sa", tutti i rischi(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Centinaia di medicinali scaduti all'interno della Casa della Salute di Subbiano : scattano le denunce : La morfina è stata trovata all'interno di armadietti. Incustodita e alla portata di chiunque. Ma oltre alla leggerezza nella conservazione di questo farmaco è saltato anche fuori che una parte delle ...

Inps - il ministro della Salute boccia il premio ai medici che tagliano invalidità : “Violazione del codice deontologico” : “Revocare prestazioni per raggiungere obiettivi economici viola il codice deontologico dei medici”. Così il ministro della Salute Giulia Grillo interviene via Twitter sul controverso incentivo che l’ente previdenziale riconoscerà da quest’anno ai medici legali anche in virtù dei periodi di malattia che riusciranno a negare e delle pensioni d’invalidità revocate. Il ministro annuncia di aver chiesto precisazioni all’Inps sul “Piano ...

Curare o denunciare? «Per i medici la Salute del paziente viene prima di tutto» : «È una polemica che torna periodicamente quella in cui si scontrano il diritto alla sicurezza dei cittadini e il diritto alla cura dei malati. Da sempre la classe medica ha ritenuto che fosse prevalente il diritto alla cura». Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici è fermo sul principio che è base della professione. A far tornare in primo piano il tema è la vicenda di Trento con presunto rifiuto di cura di ...

Salute - rivoluzione nella lotta all’emicrania : presto il mal di testa potrà essere curato senza medicine - ecco come : Il Dott. Troels Johansen, uno degli autori di uno studio pilota dell’Aarhus University che potrebbe rivoluzionare il modo di combattere l’emicrania, spiega che la patologia si verifica come parte di una reazione a catena durante la quale le vene del cervello si contraggono e il sangue non riesce a rifornire il cervello con ossigeno a sufficienza. Nello studio, pubblicato sulla rivista Cephalalgia, sono stati esaminati 11 pazienti che soffrono di ...

Salute : AMATO - OMCEO - 'ANCI CAMBI PASSO E ASCOLTI I MEDICI' : Se i medici sono una cerniera tra SALUTE, società e politica, uno strumento per accorciare le distanze con i cittadini, i sindaci devono essere i primi garanti di uno stato sociale equo perché ...

Salute - omeopatia : tra visite lampo e fake news la medicina perde di vista l’uomo : In un mondo sempre più digitale, meccanizzato, iper veloce, dominato dal ‘tutto e subito’, “la medicina sta perdendo di vista l’uomo inteso come individuo nella sua globalità di corpo, mente e spirito”. “E se l’iperspecializzazione è una conquista importante della scienza, rischia di essere pericolosa perché non guarda più all’essere umano nel suo insieme” ma ad un ‘uomo a pezzi’. ...

