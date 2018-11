Sahel | ostaggi e scomparsi A inghiottirli è stata la sabbia

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018) Gli antichi avevano capito tutto. I giorni si misurano con la. Non c’è nulla di più naturale e consono che contare il tempo con lache scorre, come in una clessidra, dall’alto al basso. Col tempo si imparò a usare l’acqua che, in modo più preciso, marcava le ore del giorno e della notte. Lae l’acqua si assomigliano. In entrambi gli elementi la vita si nasconde e per momenti scompare alla vista dei più. Alcuni per qualche mese, altri per sempre. Ladelè fatta di giorni che scorrono dei quali si perde la memoria e nessun calendario ha saputo, finora, contarli. Fanno 500, i giorni diper 39 persone, ragazze per la più parte, rapite nella regione di Diffa, nel sud-est del Niger, pure lui fatto di. Quasi tutte avevano meno di 20 anni dal giorno della sparizione, il 2 luglio del 2017. Oltre un anno senza notizie apprezzabili e con la consueta ...