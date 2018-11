Rugby – Italia-Australia | O’Shea si congratula con gli azzurri | “un passo avanti per la

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Australia 7-26 - le pagelle degli azzurri. Bellini il migliore - bene Tebaldi : Secondo appuntamento con i Cattolica Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby che allo Stadio Euganeo di Padova ha ospitato l’Australia, uscendo sconfitta al termine di una prestazione più che positiva per 26-7 in favore dei Wallabies. Andiamo a rivivere l’incontro odierno con le pagelle degli azzurri. Jayden Hayward, voto 5,5: una pedina fondamentale nello scacchiere di O’Shea, rientrato dopo ...

VIDEO Highlights Italia-Australia 7-26 - Test Match Rugby : gli azzurri tengono testa ai Wallabies : L’Italia è stata sconfitta dall’Australia per 7-26 nel Test Match di rugby giocato allo Stadio Euganeo di Padova. Gli azzurri hanno disputato un’ottima partita contro i Wallabies e sono rimasti in gioco per lunghi tratti dell’incontro: 0-14 all’intervallo con purtroppo una meta annullata ingiustamente a Tebaldi, nella ripresa siamo riusciti a segnare ma nel finale abbiamo subito la terza segnatura da parte degli ...

Rugby - Italia-Australia 7-26. Conor O’Shea : “Orgoglioso dei ragazzi - passi in avanti. Arrabbiato con l’arbitro” : L’Italia è stata sconfitta dall’Australia per 7-26 nel test match di Rugby giocato allo Stadio Euganeo di Padova. Gli azzurri hanno ben giocato contro i Wallabies e i 19 punti di distacco sono ingenerosi per quanto si è visto in campo, la nostra Nazionale si è espressa su buoni livelli contro una corazzata anche se lontana dai suoi giorni migliori. Al termine dell’incontro hanno parlato il CT Conor O’Shea e il capitano ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Australia 7-26. Unica meta azzurra di Bellini - gli USA ci scavalcano nel ranking : L’Italia subisce una sconfitta fin troppo severa nel punteggio al cospetto dell’Australia, che a Padova si impone per 7-26 nel terzo dei Test Match autunnali di Rugby che si concluderanno sabato prossimo a Roma contro la Nuova Zelanda. In virtù di questo risultato, l’Italia perde una posizione nel ranking mondiale, scavalcata dagli USA vittoriosi in Romania. Man of the Match il numero 13 dei Wallabies Kerevi. Nel primo tempo ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : quando si gioca? Data - programma - orario e tv della sfida agli All Blacks : Sabato prossimo si concluderà una lunga finestra autunnale di Test Match di Rugby, che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita prima con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17 e poi con la sfida odierna all’Australia. Ora è tempo infatti dell’ultimo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, visibile su DMAX ed in streaming su ...

