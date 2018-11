Rugby | Gareth Thomas vittima di un attacco omofobo L’ex capitano del Galles denuncia

Rugby - aggressione omofoba a Gareth Thomas : pic.twitter.com/TUSyVMLiWX - Gareth Thomas , @ Gareth Thomas 14, 18 novembre 2018 L'ex capitano della nazionale gallese Gareth Thomas ha subito un' aggressione omofoba a Cardiff, la città in cui vive. A ...

Rugby : omofobia - aggredito Gareth Thomas : ANSA, - ROMA, 18 NOV - Gareth Thomas, 44 anni, ex capitano della nazionale di Rugby del Galles con 100 presenze in maglia biancorossa e in passato capitano anche dei British&Irish Lions, è stato ...