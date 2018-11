Romano Fenati denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un eccesso di velocità

Moto - ancora guai per Romano Fenati : denunciato dopo una lite con la Polizia Stradale : Romano Fenati è stato protagonista di un alterco con la Polizia Stradale che ha portato alla denuncia del pilota dopo una reazione sopra le righe Romano Fenati ne ha combinata un’altra. dopo essere stato estromesso dalla Moto2 per aver premuto il freno in corsa a Stefano Manzi, il pilota è rimasto nell’ombra per un po’, con l’intento di rigenerarsi. Adesso è tornato alla ribalta delle cronache per un avvenimento non ...

Romano Fenati ne combina un’altra : denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un eccesso di velocità : Ancora guai per Romano Fenati. Il pilota italiano, che si era reso protagonista nel corso del GP del Misano 2018 in Moto2 di un gesto molto brutto (pinzata del freno anteriore) nei confronti di Stefano Manzi, a cui la FIM aveva sospeso la licenza e rientrato nel Circus grazie all’ingaggio del Team Snipers per il campionato di Moto3 dell’anno venturo, ne ha combinata un’altra. Fenati, a bordo di un’Audi Q3, secondo quanto ...

Nel 2019 il clamoroso ritorno in pista di Romano Fenati - ma correrà in Moto3 : Scontata la squalifica e spenti definitivamente i riflettori mediatici sulla follia della mano sul freno della moto di Manzi, ora Romano Fenati può tornare in pista. Il clamoroso ritorno del pilota ...

Moto3 - Romano Fenati : “Torno a correre per provare certe emozioni. Tanti hanno esagerato con i giudizi” : La notizia è di ieri in seconda serata: Romano Fenati torna a correre e lo farà nel Mondiale 2019 di Moto3. L’ascolano, dopo aver provato “l’inferno” in conseguenza del fattaccio del GP di San Marino 2018 della Moto2 nel corso del quale il centauro tirò la leva del freno anteriore a Stefano Manzi, avrà una seconda occasione con il Team Snipers, squadra che inizialmente aveva licenziato il ragazzo nostrano. Una brutta ...

Motomondiale : Romano Fenati torna correre nel 2019. Il pilota ascolano ripartirà dal Mondiale Moto3 : Nonostante tutto l’amore per le moto è rimasto intatto. Romano Fenati, dopo aver provato “l’inferno” in conseguenza del fattaccio del GP di San Marino 2018 della Moto2 nel corso del quale il centauro ascolano tirò la leva del freno anteriore a Stefano Manzi, avrà una seconda occasione. Fenati ripartirà dal Mondiale 2019 della Moto3 con lo stessa squadra che inizialmente lo aveva licenziato, ovvero il Team Snipers, per il ...

Romano Fenati correrà ancora - il pilota italiano pronto per la prossima stagione : Romano Fenati ha trovato una nuova ‘casa’: il Team Snipers della famiglia Cecchini dopo il licenziamento riaccoglie il pilota, ma questa volta in Moto3 Dopo il gesto contro Stefano Manzi, Romano Fenati è stato licenziato dal Team Snipers della famiglia Cecchini e per questo è stata messa in dubbio la presenza del pilota italiano nel prossimo campionato di Moto2. È stata però la stessa scuderia italiana a riaccogliere ...

Romano Fenati torna in Moto3 nella prossima stagione : La voglia di rimettersi in gioco e di tornare in pista ha avuto il sopravvento su tutto e tutti. Romano Fenati non ha appeso i guanti al chiodo come aveva dichiarato a caldo dopo la vicenda Manzi che ...

Motomondiale - Romano Fenati raggiunge un accordo con la FMI : sospensione di 5 mesi - rientro a febbraio : Si conclude il caso Romano Fenati che durante il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2, aveva tirato il freno anteriore della moto di Stefano Manzi in pieno rettilineo. La vicenda si è conclusa con una sospensione della licenza di 5 mesi e 10 giorni da parte della Federazione Motociclistica Italiana. Si è dunque arrivati a un accordo stragiudiziale tra il Tribunale Federale e gli avvocati del pilota che hanno così ottenuto la riduzione ...

MotoGp - Ezpeleta non abbandona Romano Fenati : “ha fatto un grosso errore - ma spero che torni a correre” : L’ad della Dorna ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione di Fenati, auspicando che torni a correre alla fine della squalifica Non tutti si scagliano contro Romano Fenati, protagonista di un brutto gesto nel corso della gara di Moto2 a Misano. Il pilota marchigiano è stato squalificato per aver premuto il freno a Stefano Manzi in pieno rettilineo, rischiando di farlo cadere a oltre 200 km/h. LaPresse/Alessandro La ...

Moto2 - Romano Fenati indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata : Continuano i problemi per Romano Fenati in seguito al folle gesto fatto durante la gara di Moto2 sul circuito di Misano, in cui aveva pinzato il freno di Stefano Manzi ad oltre 200 km/h. Come riportato dall’Ansa il pilota ascolano è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata. La Procura ha aperto un’inchiesta d’ufficio ipotizzando un reato meno grave rispetto al tentato omicidio per cui il Codacons aveva preannunciato un ...

Il pilota Romano Fenati è indagato per violenza privata per aver tirato il freno a Stefano Manzi : Il pilota ascolano Romano Fenati è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata, dopo l'episodio del 9 settembre durante la gara di Moto-2 al circuito di Misano Adriatico, quando aveva toccato in pista il freno del rivale Stefano Manzi. Lo riportano quotidiani riminesi.Il Codacons aveva preannunciato un esposto per tentato omicidio, ma la Procura ha aperto un'inchiesta d'ufficio e ha ipotizzato un reato meno grave. La violenza ...

Romano Fenati - la FIM prolunga la squalifica fino al 31 dicembre : stagione finita : Adesso la stagione di Romano Fenati è davvero finita. La Federazione Internazionale di Motociclismo ha prolungato la squalifica del pilota ascolano fino al termine del campionato, dopo il brutto ...

Moto2 - la squalifica di Romano Fenati passa da due a sei GP. Non correrà più in questa stagione : Non è ancora ufficiale, ma l’anticipazione fornita da “La Gazzetta dello Sport” non lascia spazio a dubbi: la FIM, accogliendo la richiesta del presidente Vito Ippolito, avrebbe deciso di rendere più pesante la squalifica di Romano Fenati, dopo il folle gesto del GP di Misano, che inizialmente gli era costato due gare di stop. Il presidente FIM, Vito Ippolito ha visto accolta la sua linea, che chiedeva l’aumento la ...

Romano Fenati - piloti d'accordo ad Aragon : 'Il linciaggio è stato esagerato' : Marquez e Dovizioso: "Caos mediatico eccessivo contro Fenati" Diversa la posizione del campione del mondo, Marc Marquez , e del campione di Misano in MotoGP, il ducatista Andrea Dovizioso . Entrambi ...