Roma | ' Sono allergica al farmaco' | glielo danno e muore | medico e infermiere a processo

Roma - Schick : "Le voci di mercato sono solo speculazioni" : Ieri è stato titolare nell'amichevole vinta dalla Repubblica Ceca in Polonia, lunedì potrebbe esserlo nuovamente nella sfida casalinga contro la Slovacchia. Squadra, tra l'altro, a cui ha fatto gol ...

Euro - Bifarini vs De Romanis : “Sono per l’uscita dalla moneta unica ma non dalla Ue”. “Questo non è possibile” : Battibecco acceso a Otto e Mezzo (La7) le economiste Veronica De Romanis e Ilaria Bifarini. Quest’ultima, che si definisce “bocconiana redenta” ed è a favore dell’uscita dall’Euro, osserva: “Ha ragione De Romanis, questo governo effettivamente vuole fare ciò che è stato fatto già dai precedenti governi, cioè liberarsi dai vincoli così stringenti imposti da Bruxelles”. “Ma non ha funzionato, questo è il punto”, ribatte De Romanis. Bifarini ...

Caterina Balivo e il suo primo Romanzo - Gli uomini sono come le lavatrici - viaggio sentimentale da Napoli a Milano : Ammiratori e curiosi in attesa di un autografo e un selfie con Caterina Balivo . Pubblico in piedi alla libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo a Roma, piena per la presentazione di Gli uomini ...

Clima - il convegno dei negazionisti alla Sapienza di Roma. Ma in sala ci sono solo i contestatori : Infine: nel caso qualcuno avesse il dubbio, in Italia esperti di Climatologia ci sono eccome, di quelli riconosciuti a livello internazionale, al lavoro da decenni con i colleghi di tutto il mondo. E,...

Clima - il convegno dei negazionisti alla Sapienza di Roma. Ma in sala ci sono solo i contestatori : Hanno esposto cartelli con su scritto: "Non esiste un pianeta B". Poi, dopo il saluto ufficiale del rettore, hanno parlato solo i professori che negano le responsabilità dell'uomo nel riscaldamento del pianeta. Sul quale - però - il 99,4 per cento degli scienziati è invece...

Romanzo Criminale - dieci anni fa la prima puntata. Così Sollima&Co si «sono presi Roma» : 'Daje regà, pijamose Roma'. Questa una delle frasi che più è stata - per diverso tempo - sulle bocche dei giovani ragazzi della Capitale , e non solo, , estratta da quella che è stata una delle serie ...

Roma : incendio divampa all’interno teatro Golden - non ci sono feriti : Roma – incendio la scorsa notte a Roma in via Sciacca nel magazzino di materiali di scena del teatro Golden. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione San Giovanni. Domate le fiamme, all’interno del magazzino non sono stati rinvenuti materiali infiammabili. Non ci sono feriti. Il locale e’ stato dichiarato temporaneamente inagibile. I rilievi sono stati affidati al Nucleo operativo dei ...

Roma - Schick torna al gol : 'Segnare mi mancava - sono felice. Kolarov? Gli offrirò una cena' : "sono contento, segnare mi mancava". Patrick Schick può sorridere: il gol è realtà. Dopo mesi difficili, l'attaccante della Roma, lanciato titolare da Di Francesco contro la sua ex al posto di Edin ...

Roma : Schick - un guizzo per urlare 'ci sono anch'io' : Schick, che però non è quello Schick che ci aspettavamo, c'è e dà segni di vita. Insomma, il gol è la prova dell'esistenza di Schick, perché prima di quella rete il ragazzo ceco ha combattuto contro i ...

Dieci persone sono rimaste ferite nell’incendio di un hotel occupato nella periferia di Roma : Dieci persone sono rimaste ferite domenica mattina nell’incendio dell’ex hotel Eurostars Roma Congress di via Prenestina. L’edificio, da anni in stato di abbandono, era occupato da circa quattrocento persone senza fissa dimora, una decina delle quali è stata colta alla sprovvista

A Roma ci sono più prostitute laureate che sieropositive : Per due anni, dall'ottobre 2016 all'ottobre 2018, gli operatori della Fondazione Villa Maraini-CRI hanno incontrato a Roma 1.651 'operatori del sesso' nel corso di 52 uscite in strada in cui medici e ...

A Roma ci sono più prostitute laureate che sieropositive : Per due anni, dall'ottobre 2016 all'ottobre 2018, gli operatori della Fondazione Villa Maraini-CRI hanno incontrato a Roma 1.651 'operatori del sesso' nel corso di 52 uscite in strada in cui medici e psicologi si sono occupati della salute di una categoria vulnerabile che ha circa 9 milioni di clienti all’anno. Ecco i numeri di questa ricerca: 1.902 i test HIV ed HCV ...

Referendum Atac sul trasporto pubblico - per cosa sono chiamati a votare i Romani : Roma va alle urne per un Referendum. Quasi 2,4 milioni di cittadini della capitale sono chiamati a votare domenica 11 novembre per decidere se liberalizzare il servizio di trasporto pubblico della città e affidarlo attraverso gare pubbliche. Ora è affidato ad Atac, azienda municipalizzata in gravi difficoltà economiche, ma potrebbe aprirsi a nuove società. DOVE E QUANDO Si vota domenica 11 novembre dalle 8 alle 20. I seggi sono quelli ...

Daniela Fava presenta il suo Romanzo "Io sono Marilù" : La scrittrice ispicese autrice di numerosi libri, Daniela Fava, presenta il suo nuovo romanzo intitolato "Io sono Marilù". Esce per Planet Book.