Roghi tossici | Salvini ricuce | Con Di Maio ci sarà l' intesa

Rifiuti e Terra dei fuochi - Conte : "Basta con i Roghi tossici" | Prevista una cabina di regia a Palazzo Chigi : Lunedì il premier firmerà a Caserta il "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei fuochi", che prevede anche un piano di controlli ad hoc sul territorio. Intanto il ministro dell'Interno si dice ottimista sul nodo inceneritori

Rifiuti e terra dei fuochi - Conte : 'Basta con i Roghi tossici' : Il "governo del cambiamento dichiara guerra a mala gestione e traffici illeciti che hanno devastato la Campania, ribattezzata terra dei fuochi". E' il messaggio del premier Giuseppe Conte su Facebook. ...

Campi rom - barriere di cemento contro i Roghi tossici a La Barbuta : barriere new jersey in cemento contro i roghi tossici. La misura è già stata adottata qualche mese fa nel campo nomadi di via di Salone, non senza generare malumori tra gli abitanti della baraccopoli. Dopo il blitz degli agenti della Polizia Locale, che martedì hanno passato al setaccio l"insediamento sequestrando diversi veicoli usati dai nomadi per il traffico illecito di rifiuti, i blocchi di cemento sono stati posizionati anche all"esterno ...

Roma - rifiuti in fiamme al campo rom della Barbuta : allarme Roghi tossici sull'Appia : Ennesimo rogo al campo rom della Barbuta , a Roma L'incendio, doloso, si è sviluppato su tre diverse zone del campo rom ai confini con Ciampino . I vigili del fuoco di Marino hanno lavorato per tutta ...