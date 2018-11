Rissa nel Comasco | grave un 17enne

Rissa in discoteca nel Comasco : 2 ragazzi accoltellati - uno è grave : Tutto sarebbe nato da un banale spintone mentre i giovani ballavano: allontanati dal locale, la situazione è drammaticamente degenerata. Fermati 2 minorenni

De Guzman - il retroscena : “Rissa con Giuntoli nel 2015” : L’esperienza con la maglia del Napoli non è stata entusiasmante, adesso Jonathan De Guzman svela un retroscena shock sull’esperienza con la maglia azzurra e che riguarda una lite con il ds Giuntoli, ecco l’intervista al De Volkskrant: “improvvisamente mi ha dato un pugno in faccia e a quel punto sono impazzito. Abbiamo iniziato a litigare furiosamente, volavano sedie. Giuntoli si è davvero arrabbiato. Il suo ...

De Guzman-Napoli - retroscena shock : "Che Rissa con Giuntoli nel 2015" : A tre anni di distanza, Jonathan De Guzman svela un retroscena shock che ha segnato la sua avventura al Napoli . Reduce da un infortunio e ai margini del progetto azzurro, nel 2015 l'olandese non ...

Verstappen - Rissa con Ocon : "Un idiota"/ Video F1 - spintoni e insulti dopo l'incidente nel GP del Brasile - IlSussidiario.net : Verstappen, rissa con Ocon: "Un idiota". Video F1, spintoni e insulti dopo l'incidente nel GP del Brasile. Le ultime notizie

Uomini e Donne - anticipazioni oggi : Rissa sfiorata nel Trono Over : anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: lite furiosa tra due dame Maria De Filippi tornerà su Canale5 con Uomini e Donne dopo la pausa del weekend. La conduttrice Mediaset aprirà la settimana del dating show con il Trono Over. Le vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri occuperanno molto probabilmente i primi tre appuntamenti di UeD, come di consueto, per lasciare spazio giovedì e venerdì al Trono Classico. Il segmento senior di Uomini ...

Il bluff sulla prescrizione fa infuriare i grillini. Ed è Rissa nell'esecutivo : Roma - "Io commento quello che c'è, non quello che forse ci sarà. Il decreto sicurezza c'é, il resto ci sarà". Il sorriso e il tono irridente di Matteo Salvini la dicono ancor più lunga delle parole, e quell'avverbio dubitativo ("forse") è la ciliegina sulla torta.La agognata bandierina acchiappacitrulli della prescrizione, che i Cinque Stelle tentano affannosamente di piantare, resta ostaggio di un accordo di maggioranza scritto sull'acqua. Di ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta nella bufera. 'Devi stare zitta' - ma Ursula non si sottomette - è Rissa in studio : A chiudere il ciclo delle tre consuete puntate del trono Over di Uomini e Donne ci sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo . Tra i due, a fine puntata, è scoppiato un acceso dibattito in cui la dama di ...

Grande Fratello Vip 2018 - quasi 'Rissa' nella Casa. Francesco Monte a Elia Fongaro : 'Mi ribolle il sangue' : Bagarre nella casa del Grande Fratello Vip . Sarebbe scoppiata una furiosa lite tra Francesco Monte e Elia Fongaro . Francesco sarebbe andato su tutte le furie per alcuni atteggiamenti, a suo dire, ...

Violenta Rissa nel pomeriggio di oggi - in via Scandone : Violenta rissa nel pomeriggio di oggi, in via Scandone. A riportare la notizia è Prima Tivvù. Gli agenti della 'Volanti' diretta dal Vice Questore Elio Iannuzzi hanno posto in stato di fermo due ...

Mourinho perde la testa - mega Rissa nel finale di Chelsea-United [FOTO e VIDEO] : 1/32 AFP/LaPresse ...

Maxi Rissa tra giovani durante un concerto nel Napoletano : uno dei ragazzi finisce in ospedale : Maxi rissa tra giovani di Marano e Mugnano nella villetta Rodari di Mugnano, dove ieri sera si tenevano una serie di eventi e concerti nell'ambito dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù. Almeno ...

Firenze : Rissa tra bande nel parco delle Cascine in pieno giorno : ... così come deve essere rispedito a casa anche il Sindaco Nardella ormai in scadenza di mandato assieme a tutto il PD, che è riuscito a rendere questa tranquilla città in una favela da terzo mondo, ...

Arda Turan nel caos : ci prova con la moglie di un cantante turco e finisce in Rissa spaccandogli il naso : ...sta ancora scontando la maxi-squalifica di 16 giornate rimediata per aver spintonato un guArdalinee per un fallo non assegnatogli e nella mattinata di oggi è salito agli onori della cronaca per un ...