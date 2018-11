Rissa in discoteca nel Comasco | 2 ragazzi accoltellati | uno è grave

Milano - Rissa violenta fra 4 sudamericani fuori di una discoteca : le immagini : La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 4 sudamericani responsabili di tentato omicidio ai danni di un minore e rissa aggravata. L'episodio è avvenuto ...

Milano - Rissa fra latinos all'uscita della discoteca : quattro arresti - alcuni sono della MS13 : L'aggressione fuori da El Besito. La vittima ha 17 anni è ed finita in ospedale con un polmone perforato. L'accusa: tentato omicidio

Rissa in discoteca per Vidal : multa da 800mila euro : Prosegue il periodo negativo per Arturo Vidal , il centrocampista cileno dovrà pagare una multa di 800 mila euro per una Rissa risalente al periodo in cui militava nel Bayern Monaco. Non è proprio un ...

Foggia - 25enne in coma dopo una Rissa in discoteca nata per uno spintone : 2 fermati : Due ragazzi si urtano in pista, volano parole grosse, poi il litigio degenera in aggressione. Secondo un testimone un 24enne e un 25enne avrebbero continuato a colpire la vittima anche quando era per terra privo di sensi

Lecco - Rissa nel parcheggio della discoteca : 17enne ferito con una bottiglia rotta : Esterni della discoteca «Orsa Maggiore» Gli sono saltati addosso con una bottiglia rotta, spaccandogli la mascella e lasciandolo a terra con una grave ferita all'addome. Vittima della violenta rissa, ...