Rifiuti | Salvini | Troveremo un' intesa con M5S Ma i termovalorizzatori sono

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere per Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

Salvini insiste : "Rifiuti? Troveremo intesa" : Matteo Salvini non molla e tiene il punto sulla questione rifiuti in Campania. "Nel contratto di Governo - sottolinea il ministro e vicepremier - è vero che c'è il superamento dei termovalorizzatori ...

Conte lancia Piano Rifiuti : «Basta ai roghi tossici». Salvini : ottimista su intesa con Di Maio : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Rifiuti - Salvini : "Troveremo un'intesa" : 17.50 "Nel contratto è vero che c'è il superamento" dei termovalorizzatori, "ma intanto siamo nel 2018 e sono sicuro che, come abbiamo fatto in questi mesi, con Luigi Di Maio troveremo un'intesa per il bene del Paese. Sono fiducioso e ottimista".Così il vicepremier Salvini. "Gli altri litigavano sulle poltrone, noi a volte discutiamo sui contenuti infrastrutture, Rifiuti - però questa è una discussione sana", aggiunge. Poi su Tim: "Dove ...

M5S-Lega - tensioni su Rifiuti - condom e Berlusconi. Salvini : «Su inceneritori troveremo intesa» : Dai rifiuti a Berlusconi, fino al caso condom gratuiti, M5S e Lega continuano a punzecchiarsi. Le tensioni all'interno del governo gialloverde, insomma, sono tutt'altro che superate e il...

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere a Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

Dopo le tensioni Salvini-Di Maio Conte lancia Piano Rifiuti : «Basta ai roghi tossici» : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Rifiuti - i bambini più in pericolo sono quelli del Nord. Salvini - se vuoi salvarli spegni gli inceneritori : Il prossimo 20 novembre, invitato dai Comitati ambientalisti della Lombardia, sarò a Brescia – oggi la prima Terra dei Fuochi di Italia – per lanciare loro, da fratello italiano, un messaggio preciso: salvate i vostri bambini, si ammalano e muoiono più dei nostri bambini della Terra dei Fuochi campana. I dati Oms e Who appena presentati a Ginevra sono chiarissimi e allarmanti. Oltre il 95% dei nostri bambini tutti sono esposti a ...

Emergenza Rifiuti in Campania - lettera di Caldoro : 'Caro Salvini - ecco la verità' : 'Caro Matteo Salvini, giustamente ti domandi come mai, negli ultimi dieci anni, non sono stati costruiti i nuovi termovalorizzazione in Campania, impianti previsti nella programmazione nazionale e ...

Scontro su inceneritori e Rifiuti - Conte media tra Salvini e Di Maio : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Rifiuti - Di Maio e Salvini agli antipodi. Media Conte. Domani Governo a Caserta : Salvini non molla e rilancia: 'Troveremo una soluzione ma dai Rifiuti si produce ricchezza'. Di Maio: 'Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo'. Conte prova a Mediare. Domani con gran parte ...

Rifiuti - Di Maio e Salvini agli antipodi. Media Conte. Domani Governo a Casera : Salvini non molla e rilancia: 'Troveremo una soluzione ma dai Rifiuti si produce ricchezza'. Di Maio: 'Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo'. Conte prova a Mediare. Domani con gran parte ...

Di Maio : «Salvini non chieda niente per Berlusconi. E basta liti»|Rifiuti - Conte media : Il capo politico del Movimento 5 stelle e vicepremier: «Dialogo con l’Unione europea. A Matteo dico: stop alle liti, basta rovinarci le giornate così»

Di Maio : «Salvini non chieda niente per Berlusconi e basta liti»|Rifiuti - Conte media : Il capo politico del Movimento 5 stelle e vicepremier: «Dialogo con l’Unione europea. A Matteo dico: stop alle liti, basta rovinarci le giornate così»