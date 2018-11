Rifiuti | i bambini più in pericolo sono quelli del Nord Salvini | se vuoi salvarli spegni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018) Il prossimo 20 novembre, invitato dai Comitati ambientalisti della Lombardia, sarò a Brescia – oggi la prima Terra dei Fuochi di Italia – per lanciare loro, da fratello italiano, un messaggio preciso: salvate i vostri, si ammalano e muoiono più dei nostridella Terra dei Fuochi campana. I dati Oms e Who appena presentati a Ginevrachiarissimi e allarmanti. Oltre il 95% dei nostrituttiesposti a mortale inquinamento dell’aria. Alin particolare i registri tumori infantili arrivano a punte di duecentoper milione di abitanti che si ammala di cancro. La media italiana è 175. In Campania, compresa la Terra dei Fuochi,165, come ha “urlato con gioia” il nostro presidente De Luca. Tutti tacciono però sul dato agghiacciante che in Europa intera e in Usaal massimo 140! E questo innanzitutto per il gravissimo ...