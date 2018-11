Rifiuti e Terra dei fuochi | Conte | Basta con i roghi tossici | Prevista una

Rifiuti e terra dei fuochi - Conte : 'Basta con i roghi tossici' : Il "governo del cambiamento dichiara guerra a mala gestione e traffici illeciti che hanno devastato la Campania, ribattezzata terra dei fuochi". E' il messaggio del premier Giuseppe Conte su Facebook. ...

Padova - Terra dei Fuochi : “fabbrica” di Rifiuti abbandonata da 14 anni. Bonifiche a rilento e la prescrizione salva gli imputati : Più di 50mila tonnellate di rifiuti anche tossici e pericolosi, ammassati da 14 anni in due capannoni fatiscenti, a ridosso delle case e vicino a un canale. Sembra lo scenario di uno degli angoli più degradati della Terra dei Fuochi e invece il sito della ex C&C si trova nella ricca provincia di Padova, tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare. Nei primi anni Duemila è stato il fulcro di un lucroso traffico illecito di ...

Rifiuti - Conte : “Inceneritori? Lunedi` in Terra dei fuochi - affronteremo problema in modo organico” : Lo scontro tra Salvini e Di Maio sugli inceneritori? “Lunedì saremo nella Terra dei fuochi, affronteremo il problema in modo organico e ne avrete di nuove”. Così ha tagliato corto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi. In merito al vertice sul decreto fiscale, invece, il premier ha precisato come l’esecutivo “abbia convenuto di introdurre una nuova ...

Terra dei Fuochi : l'escalation di incendi in impianti Rifiuti. Costa annuncia invio 100 carabinieri : Solo quest'anno sono una ventina le vecchie discariche e capannoni di stoccaggio andati in fiamme nelle province tra Caserta e Napoli. Un copione che si ripete e che, con una sincronia sospetta, si ...

Ex operaio di Gela confessa - seppellivo Rifiuti Eni sotto terra. Aperta inchiesta : Il procuratore di Gela, Fernando Asaro, conferma che è stata avviata un'indagine dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto, 70 anni, che ieri davanti alle telecamere del programma "Nemo", su Rai2, ha rivelato clamorosi episodi di inquinamento del suolo e del sottosuolo con rifiuti industriali provenienti dal petrolchimico dell'Eni.Pistritto, proprietario e conduttore di pale meccaniche, ora in pensione, per molti anni è stato ...

Rifiuti industriali sotto terra all'Eni di Gela? La denuncia su Rai2 - indaga la procura : Secondo un operio intervistato da Nemo amianto e altri scarti sarebbero finiti in grandi vasche a est del petrolchimico

Gela - ex operaio dell'Eni : 'Mi facevano seppellire i Rifiuti sotto terra' - La Procura ha aperto un'indagine : La Procura di Gela ha aperto un'indagine dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto , 70 anni, che venerdì su Rai2 ha rivelato clamorosi episodi di inquinamento del sottosuolo con rifiuti industriali ...

Incendio impianto Rifiuti a Santa Maria Capua Vetere/ Video - fiamme nel Casertano : "disastro Terra dei Fuochi" - IlSussidiario.net : Incendio impianto di rifiuti nel Casertano: Terra dei Fuochi in fiamme, nuovo rogo doloso allo Stir di Santa Maria Capua Vetere. Ultime notizie e Video

Rifiuti : M5S - ‘Terra Fuochi’ lombarda continua a seminare veleni : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "La ‘Terra dei Fuochi’ lombarda continua a seminare i suoi veleni. Dopo l’incendio di domenica, che ancora allarma Milano, oggi è stata la volta della scoperta di una nuova discarica abusiva di Rifiuti speciali rinvenuta all'interno di un impianto industriale nel milane

INCENDIO MILANO - FIAMME IN DEPOSITI Rifiuti/ Ultime notizie video - Costa : "Lombardia è terra dei fuochi" : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. FIAMME alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti.